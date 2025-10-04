تغيير التوقيت الشتوي.. تأخير الساعة 60 دقيقة الأن

زادت معدلات البحث حول تطبيق المواعيد الشتوية، التي تعتبر هي الشغل الشاغل أمام المواطنين في الوقت الحالي، نظير أن البعض يختلط عليه الفرق بين الموعدين، فالأول خاص بالمحال التجارية ويخضع لقرار وزير التنمية المحلية، أما عن الثاني فيخضع لقانون رقم 34 لعام 2023، المعني بتنظيم العمل بنظام التوقيت الصيفي، وهو ما صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 من شهر أبريل 2023.

تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025

وحسب القانون المعني برقم “34 لسنة 2023” فإن تبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر يوافق أخر جمعة من شهر أبريل ويستمر حتى يوم الخميس الأخير من أكتوبر 2025، وعليه فأن موعد تطبيق التوقيت الشتوي سيوافق يوم 30 من شهر أكتوبر 2025، وعليه فيتم تطبيقه صباح الجمعة الموافقة 31 أكتوبر 2025، وعليه فسيتمكن كافة المواطنين وخاصة موظفي الجهاز الإداري في الدولة من تغيير الموعد الرسمي.

ما سبب اختيار يوم الجمعة لتعديل الساعة؟

وعن الأسباب المعنية بإختيار يوم الجمعة من أجل تعديل الساعة بما يتلائم مع الفصل الشتوي أو الصيفي، فنصت على النحو الأتي: