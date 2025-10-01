خطوات تثبيت قناة بين سبورت الرياضية الجديدة على النايل سات والعرب سات

تعتبر قناة بي إن سبورت واحدة من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في نقل وتغطية الأحداث الرياضية المختلفة على مدار الساعة، حيث حققت شهرة واسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم بفضل حصولها على حقوق بث حصرية لكبرى البطولات الرياضية مثل دوري أبطال أوروبا، والدوريات الأوروبية الكبرى وكأس العالم، تقدم بي إن سبورت محتوى متنوع يشمل نقل المباريات مباشرة، تحليلات متعمقة، وبرامج حوارية، وتغطيات رياضية متكاملة، مع جودة بث عالية جداً، لذا يبحث العديد من المتابعين عن معرفة الترددات الجديدة والتي من خلالها يتم بث القناة سنسرد لكم التفاصيل في السطور القادمة.

تردد قناة بي إن سبورت على نايل سات

قم بتنزيل التردد الحديث لقناة بين سبورت الرياضية على النايل سات، وفقًا للمعلومات التالية:

التردد الخاص بالقناة: 12226.

معامل ترميز: 27500.

الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

خطوات تثبيت قناة بي إن سبورت على الرسيفر

الخطوة الأولي: ادخل إلى قائمة الإعدادات في الرسيفر

الخطوة الثانية: اضغط على زر Menu أو القائمة في جهاز التحكم.

الخطوة الثالثة: اختر قسم التركيب أو التثبيت.

الخطوة الرابعة: اذهب إلى البحث اليدوي أو إضافة تردد.

الخطوة الخامسة: أدخل بيانات التردد الخاص بقناة بي إن سبورت.

الخطوة السادسة: اضغط على بحث.

أخيرا: بعد انتهاء البحث، اضغط OK أو حفظ.

مميزات قناة بي إن سبورت 2025