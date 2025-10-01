مفاجأة مذهلة عن حالة الطقس اليوم في العراق.. الكل ياخد باله من الجاي

تشهد اليوم معظم مناطق العراق طقسا حاراً ومشمِساً بشكل ملحوظ، مع وجود بعض التباينات البسيطة حسب الموقع الجغرافي. في بغداد، تشير التنبؤات إلى أن الطقس سيكون صافياً وخالياً من الغيوم، مع ارتفاع في درجات الحرارة إلى نحو حوالي 36 درجة مئوية (حوالي 96 فهرنهايت) كعظمى، أمّا الصغرى المتوقعة فتقارب 25 درجة مئوية مساءً.

حالة الطقس في محافظات العراق

في المدن الجنوبية مثل البصرة، يكون الطقس أيضاً مشمساً وحاراً، وقد ترتفع الحرارة أكثر بسبب الرطوبة القريبة من السواحل، وأما في محافظة الأنبار، فالمشهد مشابِه: سماء صافية مع درجات حرارة تصل إلى حوالي حوالي 34 إلى 35 درجة مئوية خلال النهار، مع تلاشي الرياح نسبياً مساءً، وعلى مستوى الرطوبة، تكون منخفضة بشكل عام في معظم المناطق الداخلية، مما يجعل الطقس أكثر جفافاً في النهار، وفي بغداد مثلاً، تتوقع النشرة أن الرطوبة قد تصل إلى نحو 35٪ تقريباً خلال فترات النهار.

أخر أخبار درجات الحرارة في مدن العراق

هذا الانخفاض في الرطوبة يساعد على شعور الجسم بالحرّ بصورة أقوى إذا لم يتخذ الاحتياطات، وبالنسبة للرياح، فهي تهب في معظم المناطق من الشمال الغربي إلى الشمال، بسرعات معتدلة إلى خفيفة. هذه الرياح تسهم في نقل الغبار أحياناً، خاصة في المناطق الصحراوية أو المفتوحة، مما قد يؤدي إلى اضطراب في الرؤية المحلية.

طقس اليوم في العراق

من الناحية الصحية، يُنصح في هذا الطقس الحار بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة (بين الظهر والعصر)، وارتداء ملابس خفيفة وفتحة، مع استخدام واقٍ شمسِي عند الخروج لفترات طويلة. كما يُفضل تجنب الأنشطة الشاقة في الخارج خلال فترة الظهيرة، والتركيز على البقاء في الظل أو الأماكن المكيفة، وأما عند حلول المساء، فدرجات الحرارة تهدأ نسبياً، وتصبح الأجواء أكثر اعتدالاً، خاصة في المناطق الداخلية البعيدة عن السواحل، مما يوفر أوقاتاً مناسبة للخروج أو التنزه. كذلك، السماء ستظل غالباً صافية، مما يجعل الأجواء الليلية مناسبة للنشاطات الخارجية الخفيفة.