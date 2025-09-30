ثبت الـان.. تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 لمتابعة مسلسل قيامه عثمان والمسلسلات التركية

يهتم العديد من الأشخاص بالتعرف على تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 الجديد على الأقمار الصناعية سواء النايل سات والعرب سات، حيث تعتبر القناة من أبرز القنوات الفضائية التي حققت شعبية كبيرة في الوطن العربي وبالأخص إنها تقوم بعرض العديد من المسلسلات التركية التاريخية وأهمها مسلسل المؤسس عثمان التي تعرض مساء الخميس من كل أسبوع وتذاع باللغة العربية.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

يمكن ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 لمتابعة أحدث المسلسلات والبرامج التي يتم عرضها على مدار اليوم يكون ذلك دون انقطاع مع بث عالي لجودة عالية ويكون ذلك من خلال الترددات المقبلة:

القمر الصناعي نايل سات.

أما التردد من خلال 12034.

الاستقطاب يكون هو أفقي.

يكون الترميز للقناة 27500.

ضبط تصويب الخطأ عبر 5/6.

تردد قناة الفجر على عرب سات

يمكنكم أيضا استقبال تردد القناة الجديد على القمر الصناعي عرب سات عبر إدخال الترددات الآتية في جهاز الريسيفر الخاص بك:

القمر الصناعي عرب سات.

أما التردد من خلال 11034.

الاستقطاب يكون هو أفقي.

يكون الترميز للقناة 27500.

ضبط تصويب الخطأ عبر 3/4.

استقبال قناة الفجر على التليفزيون

يوجد عدد من الخطوات اللازمة والمطلوبة وذلك ليتم تثبيت قناة الفجر الجديد على التليفزيون ويكون ذلك عبر اتباع النقاط الآتية: