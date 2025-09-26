ديربي القاهرة 2025: الأهلي ضد الزمالك، مصر تحبس أنفاسها

من شوارع القاهرة إلى ضفاف النيل، تتوقف مصر لتشاهد. في 29 سبتمبر، ستتجه كل الأنظار إلى استاد القاهرة الدولي، حيث يجدد الأهلي والزمالك Rivalry الأبدية.

هذا الديربي كان وما زال صدامًا كبيرًا في الكرة المحلية لأكثر من قرن. الأهلي والزمالك هما أنجح ناديين في مصر ومن الأهم في القارة، والضغط على كل تمريرة يجعل هذه المباراة بمثابة عيد وطني. دعونا نلقي نظرة على سياق الموسم، اللاعبين الأساسيين، التكتيكات، والأجواء قبل المباراة.

سياق الموسم

الكبرياء لا يقل أهمية عن نقاط الدوري في هذا الديربي الممتد منذ قرن. الفوز هنا يمكن أن يحدد النغمة لأسابيع، ويعزز معنويات الفريقين بينما يغيّر ترتيب الجدول قبل بداية جدول الخريف

الكثير من الجماهير تواصل مراقبة أداء الأهلي في الليالي الكبيرة عندما تكون كل الأنظار عليه، لكن صعود الزمالك لا يظل في الظل بسبب قوة ظهوره أمام أقدم خصومه. كلاهما يعلم أن نتيجة واحدة قد تغيّر مسار سباق لقب لا يغفر الأخطاء بسهولة.

في اللقاءات الأخيرة، كان لكل فريق لحظاته. الأهلي حسم النهائي الأخير في 2023 بفوز 2-0، بينما خرج الزمالك منتصرًا في 2015، 2016، و2021 بأداء حاسم. توازن النتائج لا يظهر هيمنة واضحة، بل دليل أن هذه Rivalry دائمًا تجلب التوتر والمفاجآت.

اللاعبون والتكتيك

لعبة الأهلي دائمًا، وما زالت، تدور حول خط الوسط، حيث يقطع أليو ديانغ الهجمات، ويمرر إمام عاشور الكرة للأمام، ويصعد الظهيران مثل عمر كمال ومحمد هاني عاليًا لزيادة الكثافة على الأطراف. انطلاقات محمد شريف السريعة وحركية تريزيجيه في الخط الأمامي تفتح المساحات، بينما يقدم حسين الشحات العرضية واللمسة النهائية.

رد الزمالك في هذا اللقاء يعتمد على أسلوبه المباشر وتمريراته السريعة حول منطقة الجزاء. عمر جابر يقود الدفاع، بينما يربط نبيل عماد الوسط بالهجوم. رؤية عبدالله السعيد وحركية سيف الدين الجزيري خطيرة في التحولات، مدعومة بتهديدات واسعة مثل أحمد عبد الرحيم وخوان ألوفينا.

الأساسيات في الديربي القادم واضحة: الجبهة اليسرى للأهلي يجب أن توقف انطلاقات الزمالك العريضة، وضغط زيزو والكرات الثابتة سيختبر خط دفاع الأحمر. ديانغ وعاشور في الوسط، في مواجهة عماد وجعفر، قد يحددان الإيقاع. ومع ضغط الفريقين لفترات قصيرة قبل التراجع، قد يحدد فقدان تركيز واحد النتيجة.

العبقرية التكتيكية

فيريرا مع الزمالك غالبًا ما يعتمد على خطة مرنة 4-2-3-1 أو 4-3-3، ساعيًا للسيطرة على الاستحواذ في الوسط واستخدام الأجنحة لفتح المساحات. يشجع أظهِرته على التقدم بحذر، مع الاعتماد على التحولات خلف الخطوط عند استعادة الكرة عاليًا.

أما الأهلي بقيادة النحاس، فالنهج سيكون أكثر واقعية: كتلة دفاعية مدمجة مع هجمات مرتدة سريعة على الأطراف. قد يعتمد على انضباط لاعبي الوسط لكسب الكرة الأولى وتحويل اللعب إلى الأطراف لاستغلال المساحة. في هذه المواجهة التكتيكية، سيحاول الزمالك محاصرة دفاع الأهلي ببناء هادئ وحركة مراكز، بينما سيبحث الأهلي عن امتصاص الضغط وضرب المرتدات عند اندفاع الزمالك.

الديربي بلا شك ينتمي إلى شغف مصر. بل إنه يعرّف الجماهير. الضجيج يبدأ قبل ساعات من انطلاق المباراة ويتابع كل عدوة وكل تدخل. اللاعبون يتحدثون عن كيف يبدو الجمهور وكأنه يتنفس مع المباراة. الليلة التكتيكية ستظل لا تُنسى.

