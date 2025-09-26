مباراة النصر والاتحاد الان على تردد القناة الناقلة.. نزلها واستمتع بالمتابعة

تتجه أنظار الملايين من عشاق الكرة السعودية والعربية مساء اليوم نحو ملعب الإنماء بمدينة جدة، الذي سيكون مسرحًا للمواجهة المرتقبة بين النصر والاتحاد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، وسنتعرف معًا على كافة الاتحاد الخاصة بالقمة وتردد القناة الناقلة للمباراة.

صراع مبكر على القمة

تحظى هذه المباراة باهتمام استثنائي لعدة أسباب، أبرزها أن الفريقين يدخلان اللقاء وهما في قمة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط لكل منهما بعد مرور ثلاث جولات فقط.

النصر يتفوق بفارق الأهداف، ما يمنحه أفضلية حسابية طفيفة قبل بداية اللقاء، لكن الاتحاد يتمسك بعاملي الأرض والجمهور على أمل انتزاع النقاط الثلاث والانفراد بالقمة. وبذلك فإن مواجهة الليلة تُعد حاسمة ومؤثرة في رسم ملامح المنافسة على اللقب مبكرًا.

أجواء من الإثارة والندية

اللقاءات بين النصر والاتحاد لا تُعتبر مجرد مباريات عادية، بل هي كلاسيكو سعودي له نكهة خاصة، يمتزج فيه التاريخ بالحاضر، والحماس بالندية، فيما أن جماهير الفريقين دائمًا ما تضفي على المباراة طابعًا استثنائيًا، حيث يُتوقع أن يشهد ملعب الإنماء حضورًا جماهيريًا غفيرًا يزيد من حدة التنافس داخل المستطيل الأخضر.

النصر يعتمد على أسلحته الهجومية القوية التي قادته لتحقيق العلامة الكاملة في الجولات الثلاث الماضية، بينما يراهن الاتحاد على صلابته الدفاعية وخبرة نجومه، بجانب الرغبة في رد الاعتبار أمام خصم تقليدي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، أي العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسيتم نقل اللقاء مباشرة عبر شاشة قناة ثمانية 1، الناقل الحصري لدوري روشن السعودي هذا الموسم، لتتيح للمشاهدين في مختلف أنحاء الوطن العربي متابعة القمة بجودة عالية وتغطية تحليلية مميزة.

تردد قناة ثمانية 1 الناقلة للمباراة