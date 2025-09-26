“تابعها مجانًا” مباراة النصر ضد الاتحاد اليوم السبت على القناة الناقلة بجودة عالية

تترقب جماهير كرة القدم السعودية والعربية القمة المرتقبة التي ستجمع بين النصر والاتحاد في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في واحدة من أقوى المواجهات التي ينتظرها عشاق الكرة في المنطقة، وفي السطور التالية سنتعرف معًا على موعد نقل المباراة وتردد القنوات الناقلة أول بأول خلال مقال اليوم.

موعد مباراة النصر ضد الاتحاد

تُقام المباراة يوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 على ملعب الإنماء بمدينة جدة، وتنطلق صافرة البداية في تمام:

9:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر

10:00 مساءً بتوقيت الإمارات

هذه المواجهة لا تُعد مجرد مباراة عادية، بل تحمل طابعًا خاصًا لما يتمتع به الفريقان من قاعدة جماهيرية كبيرة وصراع تاريخي ممتد بينهما. النصر يدخل اللقاء بمعنويات عالية بعد سلسلة من الانتصارات، بينما يسعى الاتحاد للعودة بقوة والحفاظ على فرص المنافسة على الصدارة.

عرض مباراة النصر والاتحاد

كلا الفريقين يمتلك أسماء لامعة ولاعبين من طراز عالمي، مما يضمن للمشاهدين مباراة مليئة بالإثارة والندية. النصر يعتمد على قوته الهجومية بقيادة نجومه الدوليين والأجانب، بينما يعوّل الاتحاد على جماهيره الغفيرة وأسلوبه التكتيكي المعروف بالقوة البدنية والانضباط الدفاعي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد

شبكة قنوات ثمانية (Na8 / Thmanyah) هي الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي هذا الموسم، بما فيها مواجهة النصر ضد الاتحاد، كما يمكن متابعة المباراة عبر منصة Jaaku الرقمية الخاصة بالبث المباشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتوفير تجربة مشاهدة متطورة لمحبي كرة القدم.

تردد قناة ثمانية الناقلة للمباراة