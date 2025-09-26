هنـا رابـط استخراج نتائج السادس الاعدادي 2025 بالرقم الامتحان عبر نتائجنا عموم المحافظات

ينتظر الجميع بفارغ الصبر موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي 2025 الدور الثاني في عموم المحافظات العراقية وبالأخص منذ الانتهاء من أداء اختبارات تلك المرحلة التي تعتبر بمثابة فرصة هامة في حياة الطلاب التعليمية والتي تؤهلهم للمرحلة التالية ويكون ذلك بناء على التقديرات والمجموع الكلي الذي يحصلوا عليه، علما أنه من المرتقب صدور النتيجة قريبا فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة التي لا تزال مستمرة حتى هذا الوقت.

نتائج السادس الاعدادي 2025 الدور الثاني

من المقرر إعلان نتائج السادس الاعدادي 2025 الدور الثاني في العراق بشكل رسمي ويكون ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك خلال الأسبوع الحالي أو بحد أقصى مع بداية شهر أكتوبر القادم لهذا العام، فيما كشفت بعض من الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم العراقية بأنه منتظر الانتهاء من عملية التصحيح قريبا ومن ثم سيتم رصد الدرجات في كافة المراكز والكنترولات الامتحانية، علما إن عملية التدقيق استغرقت بعض من الوقت لضمان حصول جميع الطلاب والطالبات على حقهم بالكامل.

نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الثاني 2025

يمكن الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الثاني 2025 في العراق عبر موقع نتائجنا وذلك عبر اتباع النقاط الآتية:

الدخول على موقع نتائجنا الإلكتروني.

اختيار الصف السادس الاعدادي 2025.

تحديد الدور الثاني وكذلك الولاية للطالب.

ادخال الاسم ورقم الجلوس والنقر على عرض.

رابط نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني العراق

كذلك يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة عبر موقع وزارة التربية العراقية وبعد ذلك اتباع الخطوات المقبلة: