رابط شغال.. نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني في محافظات العراق 2025

تعد نتيجة الصف السادس الإعدادي الدور الثاني لعام 2025 محط أنظار آلاف الطلبة وأولياء الأمور في العراق، كونها تمثل الفرصة الثانية والأخيرة للنجاح والانتقال إلى المرحلة الجامعية أو المعاهد، تأتي هذه النتائج بعد جهود كبيرة بذلها الطلبة خلال فترة قصيرة بين الدورين، إضافة إلى عمليات تصحيح دقيقة تقوم بها وزارة التربية لضمان العدالة والشفافية لكن من المتوقع أن تصدر خلال الأيام القليلة المقبلة عبر المواقع الرسمية المعتمدة مثل موقع نتائجنا ووزارة التربية العراقية، سنوضح لكم في السطور الآتية جميع ما يتعلق بهذا الموضوع تابعونا.

موعد اعتماد نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني 2025

موعد ظهور نتيجة الصف السادس الإعدادي الدور الثاني بالعراق 2025 حتي الآن لم يتم الإعلان عن النتائج رسميا، اكد مسؤولين داخل وزارة التربية العراقية بان كل ما يتم تداوله عبر المنصات الإلكترونية من إعلان وموعد ظهور النتائج ليس مؤكدا بل من اجل نشر الفوضي والبلبلة، عليه فانه عقب الانتهاء من عمليات التصحيح وفحص النتائج علي عدة مراحل من تصحيح وتجميع ورصد الدرجات يتم علي الفور إعلانها، أضاف بانه يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية العراقية.

الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني 2025

حيث يمكنكم الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني 2025 عبر موقع وزارة التربية العراقية دون الحاجة للذهاب إلي المدارس من خلال الخطوات التالية: