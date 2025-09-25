الأزهر الشريف يُعلن: فتح باب التقدم لراغبي مد الخدمة من المعلمين الذين بلغوا سن المعاش

يُعلن الأزهر الشريف عن فتح باب التقديم لمدّ فترة الخدمة لشاغلي وظائف المعلمين ممّن يحالون إلى التقاعد لبلوغ سن المعاش خلال الفترة من 1 أبريل 2026م وحتى 20 سبتمبر 2026م، وذلك وفقًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (953) لسنة 2025م، وطبقًا لما ورد بمنشور فضيلة وكيل الأزهر الشريف رقم (2) لسنة 2025م.

التخصصات المتاحة لها مد الخدمة

يأتي هذا القرار في إطار سعي الأزهر لتلبية احتياجات المعاهد الأزهرية في مختلف مناطق الجمهورية، من الكوادر التعليمية ذات الخبرة والكفاءة، في عدد من التخصصات المطلوبة، وهي:

المواد الشرعية – المواد العربية – القرآن الكريم – الرياضيات – العلوم – الكيمياء – الأحياء – الفيزياء – الدراسات الاجتماعية – التاريخ – الجغرافيا – اللغة الإنجليزية – اللغة الفرنسية – الفلسفة – علم النفس – التربية الفنية – التربية الرياضية – الاقتصاد المنزلي – الحاسب الآلي.

شروط التقديم

على السادة الراغبين في مدّ الخدمة التقدُّم بالمستندات المطلوبة إلى جهة عملهم، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025م، ولمدة شهر واحد فقط، وتشمل المستندات ما يلي:

شهادة من جهة العمل تُثبت ممارسة التدريس في المعاهد الأزهرية لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال السنوات العشر السابقة على تقديم الطلب.

تقرير معتمد من جهة العمل يفيد حصول المتقدم على تقدير “كفء” في آخر ثلاثة تقارير سنوية.

شهادة من القومسيون الطبي المختص تفيد باللياقة الصحية لمواصلة العمل، إضافة إلى ما يُثبت خلو المتقدم من تعاطي المواد المخدرة، ما لم يكن هناك مسوّغ طبي معتمد.

ضوابط المفاضلة في مد الخدمة

في حالة وجود عدد من المتقدمين يفوق الاحتياج الفعلي، تُجرى المفاضلة على مستوى كل إدارة تعليمية أزهرية وفقًا للترتيب التالي: