شوفها من “هنا” نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني 2025 على موقع وزارة التربية العراقية

يترقب الآلاف طلاب وطالبات الصف السادس الإعدادي نتائج الدور الثاني في العراق 2025، وذلك لأنها تعد فرصة إضافية لمن لم يحالفهم الحظ في اجتياز الدور الأول، حيث لم يتم ظهورها حتي الآن مما يبث حالة من القلق والخوف لدي العديد من الطلاب وأولياء الأمور وذلك بسبب أن ظهور النتيجة تتضمن عدة مراحل أساسية وتتمثل في التصحيح الدقيق لأوراق الطلاب والمراجعة ورصد الدرجات، ثم اعتمادها رسميا من قبل وزير التربية العراقية ويتم علي الفور نشرها عبر الدارس والمواقع الإلكترونية، علما بانه سنسرد لكم كيفية استخراج النتائج عقب الإعلان عنها في السطور الآتية.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني 2025

لمعرفة نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني بالعراق 2025 يرجي اتباع الخطوات التالية والتي تتمثل في:

في بداية الآمر: يرجي التوجه إلي الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية العراقية.

ثم انقر علي أيقونة الخدمات التعليمية الإلكترونية.

اختار الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني 2025.

ثم ادخل البيانات الطالب مثل: الاسم، الرقم الامتحاني الخاص به.

اضغط علي زر الاستعلام.

في النهاية: يتم ظهور نتيجة الطالب علي الفور مع بيان بدرجات المواد.

موعد إعلان نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني 2025

يعد الصف السادس الإعدادي واحد من اهم المراحل التعليمية التي من خلال اجتيازها يتمكن الطالب الانتقال إلي المرحلة الأكاديمية كانت أو المهنية، لذا يبحث العديد من الطلاب عن معرفة الموعد المحدد بظهور النتائج حيث وضحت مصادر مسئولة داخل لجان عمليات التصحيح بانه مازال عملية التصحيح ورصد الدرجات مستمرة حتي الان وعليه فانه عقب الانتهاء منها يتم علي الفور اعتمادها من قبل الجهة المختصة بذلك ثم رفعها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية العراقية.