“ملك الفئة الاقتصادية” هاتف Vivo Y50i ببطارية جبارة وسرعة 5G وسعر على قد الإيد

هاتف Vivo Y50i يلفت الأنظار في الفئة الاقتصادية، حيث يجمع بين مواصفات متوازنة وتصميم عملي مع بطارية ضخمة ومعالج قوي من ميدياتك، ليمنح المستخدمين تجربة استخدام يومية مستقرة وسلسة، ودعم كامل لشبكات الجيل الخامس، ومع طرحه بأسعار منافسة يصبح خيارًا مغريًا لمن يرغب في هاتف متكامل بإمكانات جيدة دون التضحية بالجودة.

تصميم هاتف Vivo Y50i وأبعاده العملية

تصميم هاتف Vivo Y50i يجمع بين الأناقة والعملية، إذ يزن الهاتف حوالي 204 جرام ويأتي بأبعاد تضمن راحة أثناء الحمل والاستخدام، خاماته المصنعة من البلاستيك المقاوم للماء والغبار حسب معيار IP64 توفر حماية إضافية في الحياة اليومية، الشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.74 بوصة ودقة HD+ تعزز تجربة المشاهدة، كما تدعم معدل تحديث 90 هرتز، ما يجعلها مثالية للمهام اليومية ومشاهدة الفيديوهات وحتى اللعب لفترات متقطعة دون إرهاق للعين.

الأداء والمعالج في هاتف Vivo Y50i

يأتي هاتف Vivo Y50i بمعالج جديد ثماني النواة من MediaTek بتقنية تصنيع 6 نانومتر مع معالج رسومي Mali-G57 MC2 يمنحك هذا المزيج أداء سلساً عند التبديل بين التطبيقات أو أثناء تشغيل الألعاب الخفيفة إلى المتوسطة، الذاكرة العشوائية سعتها 6 جيجا رام مثالية لهذه الفئة والسعة الداخلية تبلغ 128 جيجا قابلة للتوسعة عبر كارت ميموري إذا احتجت إلى مساحة إضافية لأي صور أو فيديوهات، وإذا فضلت توضيح المواصفات بشكل منظم، انظر الجدول التالي

المواصفة القيمة المعالج MediaTek ثماني النواة – 6 نانومتر الرام 6 جيجا السعة الداخلية 128 جيجا معدل التحديث 90 هرتز الشبكات المدعومة الجيل الخامس

كاميرات هاتف Vivo Y50i وتجربة التصوير

حصل هاتف Vivo Y50i على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل مع أوضاع بانوراما وHDR لتتيح التقاط صور أكثر وضوحاً وتفصيلاً في الإضاءة الجيدة وتدعم تسجيل فيديو بجودة FHD بحيث تستطيع إنشاء مقاطع بدقة مناسبة للنشر على مواقع التواصل أما الكاميرا الأمامية فهي 5 ميجا بيكسل ما يجعلها مناسبة لصور السيلفي السريعة أو مكالمات الفيديو اليومية وتلبي احتياجات هذه الفئة من المستخدمين الباحثين عن توازن بين السعة السعرية وجودة التصوير.

بطارية هاتف Vivo Y50i ومزايا الاستخدام اليومي

سعة البطارية في هاتف Vivo Y50i تبلغ 6000 مللي أمبير ما يمنحك طاقة تكفي ليوم كامل فأكثر مع استخدام متنوع، يدعم شحن سريع بقدرة 15 واط من خلال منفذ Type-C والذي يوفر شحناً مقبولًا حتى وإن لم يكن الأسرع مقارنةً ببعض الإصدارات السابقة في السلسلة، وقد تميز عن الإصدار السابق من حيث السعة مع التضحية قليلاً بسرعة الشحن.

بطارية ضخمة تدوم لنهاية اليوم بسهولة.

دعم الشحن السريع بقدرة 15 واط.

منفذ Type-C يعزز من سهولة الشحن.

مناسب لمهام السفر والتنقل اليومية.

الأفضل ضمن فئته السعرية فيما يتعلق بالاستخدام الطويل.

مزايا أخرى وسعر هاتف Vivo Y50i في الأسواق

يضم هاتف Vivo Y50i مستشعر بصمة جانبي سريع الاستجابة، ومنفذ سماعات 3.5 مم التقليدي، بالإضافة إلى دعم خاصية NFC لمدفوعات أسهل وخاصية فتح القفل عبر الوجه، يدعم شريحتي اتصال إلى جانب إمكانية تركيب كارت ذاكرة خارجي، ويصدر بألوان متنوعة مثل الأزرق الفاتح، الأسود، والبلاتينيوم ما يمنحك حرية أكبر في الاختيار حسب ذوقك، وسعره في الصين حوالي 210 دولار للنسخة 128/6 جيجا، وهو من أكثر الهواتف الاقتصادية التي تقدم توازنًا بين المواصفات والعملية، مع دعم شبكات الجيل الخامس ليمنحك تجربة حديثة ومريحة دون إنفاق الكثير.

إذا كنت تبحث عن مزيج من البطارية الضخمة، الأداء المستقر، والشبكات الحديثة في هاتف يتناسب مع ميزانيتك، فهاتف Vivo Y50i سيكون إضافة فعالة لحياتك اليومية.