خطوات تثبيت قناة وناسة أطفال الجديد على القمر الصناعي بجودة عالية

قناة وناسه هي قناة فضائية عربية مخصصة للأطفال تقدم محتوى ترفيهيًا وتعليميًا يتناسب مع القيم والثقافة العربية، تستهدف القناة الفئة العمرية الصغيرة، تتميز القناة بتقديم محتوى متنوع يشمل أغاني تعليمية وبرامج ترفيهية وأفلام كرتونية، مع التركيز على تقديم رسائل إيجابية وتعليمية للأطفال كما تحرص القناة على استخدام اللغة العربية الفصحى في برامجها، مما يساعد الأطفال على تعلم اللغة بشكل صحيح، يتم بث القناة عبر الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات من خلال البيانات التي سنسردها لكم في السطور القادمة.
تردد قناة وناسه عبر النايل سات
- تم تغير تردد قناة وناسه إلي: 11470.
- عبر معامل الاستقطاب: عمودي.
- من خلال مؤشر ترميز: 27500.
- مؤشر تصحيح الخطأ: 6/5.
تردد قناة وناسه علي العرب سات
- التردد الخاص: 11270.
- معامل ترميز: 27500.
- معامل تصويب: 4/3.
- معامل الاستقطاب: أفقي.
أهداف قناة وناسه الفضائية
- تهدف القناة إلى تقديم محتوى يجمع بين المرح والفائدة، بحيث يستمتع الطفل بمشاهدة الأغاني والرسوم المتحركة، وبدون أن تفوّت
- تعزيز القيم الأخلاقية: من خلال القصص، الأناشيد، والمحتوى التي تُعرض، تسعى القناة لترسيخ مبادئ مثل الصدق، التعاون، الاحترام، وطاعة الوالدين، وغيرها من القيم السليمة.
- تنمية المهارات اللغوية للأطفال: تعليم الحروف والأرقام، الألوان، والأصوات بطريقة مبسّطة وممتعة، بالإضافة إلى تحسين الطلاقة
- تقديم محتوى آمن ومناسب للأسرة: توفير بيئة مشاهدة آمنة خالية من المشاهد أو الكلمات غير الملائمة للأطفال، بحيث يكون المحتوى موثوقًا به من قبل الأسرة.
- تلعب دورا هاما لإلهام والإبداع لدى الأطفال: تشجيع الأطفال على الإبداع والمشاركة، من خلال أغاني تفاعلية، وأناشيد تحفّز التفكير، وربما نشاطات مرتبطة بالقناة تساعد الطفل أن يكون فاعلًا، وليس متلقٍ فقط.