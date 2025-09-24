خطوات تثبيت قناة وناسة أطفال الجديد على القمر الصناعي بجودة عالية

قناة وناسه هي قناة فضائية عربية مخصصة للأطفال تقدم محتوى ترفيهيًا وتعليميًا يتناسب مع القيم والثقافة العربية، تستهدف القناة الفئة العمرية الصغيرة، تتميز القناة بتقديم محتوى متنوع يشمل أغاني تعليمية وبرامج ترفيهية وأفلام كرتونية، مع التركيز على تقديم رسائل إيجابية وتعليمية للأطفال كما تحرص القناة على استخدام اللغة العربية الفصحى في برامجها، مما يساعد الأطفال على تعلم اللغة بشكل صحيح، يتم بث القناة عبر الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات من خلال البيانات التي سنسردها لكم في السطور القادمة.

تردد قناة وناسه عبر النايل سات

تم تغير تردد قناة وناسه إلي: 11470.

عبر معامل الاستقطاب: عمودي.

من خلال مؤشر ترميز: 27500.

مؤشر تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة وناسه علي العرب سات

التردد الخاص: 11270.

معامل ترميز: 27500.

معامل تصويب: 4/3.

معامل الاستقطاب: أفقي.

أهداف قناة وناسه الفضائية