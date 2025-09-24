الرئيسية تردد القنوات أخيرًا عادت !.. تردد قناة توم وجيري الجديد على كل الأقمار الصناعية بتقنية عالية

تتجه أنظار الأمهات وآباء الأطفال حول البحث بمحركات جوجل علي معرفة ترددات قناة  توم وجيري الفضائية والتي تعد واحدة من اهم وابرز القنوات التي يفضلها الصغار، ذلك لتنوع محتوياها التي يتناسب مع عقولهم بالإضافة إلي أن محتوياها امن تماما ولا يوجد به أي مشاهد عنف، بل يبث قيم ومبادئ عدة من أبرزها تعريف الصداقة الحقيقية واهميه اختيار الصحبة الحسنه وان الصديق الحقيقي يجب أن يساند صديقة في الفرح والحزن، كل ذلك واكثر تشاهدوا عبر قناة توم وجيري من خلال تنزيل تردداتها الجديدة والتي سنوضحها لكم في السطور الآتية.

تردد قناة توم وجيري علي النايل سات

  • تردد القناة الجديد: 11354.
  • معامل الاستقطاب: عمودي.
  • معدل ترميز: 27500.
  • مؤشر تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

تردد قناة توم وجيري عبر العرب سات

  • التردد الخاص بالقناة: 11315.
  • معامل ترميز القناة: 27500.
  • مؤشر تصويب: 6/5.
  • مؤشر الاستقطاب: أفقي.

أهداف قناة  توم وجيري ومميزاتها

  • تقديم محتوى ترفيهي بسيط ومسلٍ يعتمد على المرح والتشويق بدون اللغة المعقدة، مما يسهل فهمه من قِبَل الأطفال الصغار.
  • تركز على محتوى آمن مناسب للأطفال، مع تجنّب المشاهد التي قد تكون غير لائقة في بعض الثقافات أو الأعمار.
  • تتيح للأطفال الفرصة للضحك والاستمتاع من خلال الشخصيات المحبوبة والسيناريوهات الكوميدية المتكررة والتي تجمع بين الصراع والذكاء (جيري دائمًا يجد طريقة للهروب من توم)، مما يعلّم بعض المهارات مثل التصرّف تحت الضغط، الذكاء، والمثابرة بطريقة غير مباشرة.
  • يتم بث محتوياها علي مدار اليوم دون انقطاع بسبب فواصل إعلانية التي تعل علي إزعاج المشاهد.
  • يتاح للجميع استقبالها وتحميلها علي التلفاز دون الحاجة للاشتراك او دفع أي رسوم مالية إطلاقا.
