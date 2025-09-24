“الوحش عاد بدون خيار” هاتف Vivo Y50i فيفو بطارية 6000 مللي أمير وكاميرا بروفيشنال

هاتف Vivo Y50i هو جهاز من فئة الهواتف الاقتصادية يُركّز على التوازن بين المواصفات وسعر مناسب، مع إعطاء أهمية خاصة للبطارية وتجربة الاستخدام اليومي، كما يعد خيارا متميزا للباحثين عن اقتناء الهواتف المتألقة بجودة عالية وسعر متوسط، كما يحتوي علي العديد من المواصفات والتي سنسردها لكم في السطور القادمة من هذا الموضوع.

أبرز مواصفات هاتف vivo Y50 i

شاشة LCD بحجم حوالي 6.74 بوصة بدقة HD+ (~720×1600) مع معدل تحديث 90Hz لاستجابة أكثر سلاسة، بالإضافة إلى معدل لمس (touch sampling) يبلغ حوالي 180Hz.

يستخدم معالج MediaTek Dimensity 6300، والذي يوفر دعم لشبكات الجيل الخامس (5G).

هناك خيارات بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تبدأ من حوالي 6‑12 جيجابايت، وتخزين داخلي حتى 256 جيجابايت.

كاميرا خلفية رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية للسيلفي بدقة 5 ميجابكسل. ليست مواصفات فوتوغرافية متقدمة، لكنها تكفي لاستخدامات يومية مثل المكالمات والتوثيق البسيط.

سعة كبيرة تبلغ 6000 مللي أمبير‑ساعة، ما يعني قدرة جيدة على الصمود ليومين من الاستخدام المعتدل حسب تقارير أولية.

الشحن السلكي بسرعة 15 واط، وهو شيء متواضع مقارنة ببعض المنافسين.

وزن الجهاز حوالي 204 جرام، وأبعاد تقريباً 167.3 × 76.95 × 8.19 مم مما يجعله كبير بعض الشيء من حيث الحجم ولكن لا يزال مقبولًا لمن يفضل الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة.

وجود مدخل سماعات رأس 3.5 مم، مما يُعد ميزة جيدة لمن لا يزال يستخدم سماعات سلكية.

البطارية الكبيرة وتمكين 5G، ومعدل التحديث 90Hz الذي يحسّن تجربة الاستخدام مقارنة بشاشات 60Hz.

من النقاط المحدودة: الشحن بقدرة 15 واط ليس سريعًا جدًا، الكاميرا ليست من الأفضل إن كنت تهتم بجودة التصوير الفائقة، ودقة الشاشة ليست مرتفعة جدًا (HD+ وليس Full HD+ أو أعلى).

مميزات هاتف Vivo Y50i

السعة كبيرة جدًا – حوالي 6000 مللي أمبير، مما يعطي عمر استخدام طويل وقدرة على العمل يومين أو أكثر بالمُعدل المعتدل للمهام اليومية.

الشاشة تدعم تحديث 90Hz، مع معدل لمس (touch sampling) يصل إلى 180Hz، ما يجعل التمرير واستخدام الهاتف أكثر سلاسة واستجابة.

الشاشة تصل إلى ذروة سطوع حوالي 1000 شمعة، مما يساعد في الرؤية تحت أشعة الشمس أو في الإضاءة القوية.يأتي الهاتف بنظام Android 15 مع واجهة OriginOS 5. هذا يُعطي فرصة للاستفادة من مميزات أندرويد الحديثة وتحسينات الأمان.

يحتوي على بصمة مدمجة في زر التشغيل على الجانب، مما يُسهّل فتح الجهاز بسرعة، وأيضًا وجود منفذ السماعات السلكية التقليدي يبقى ميزة لمن يستخدم سماعات سلكية.

خيارات التخزين تصل حتى 128 جيجابايت مع RAM حوالي 6 جيجا، تقريبًا ما يحتاجه المستخدم العادي لاستخدام التطبيقات وتخزين الصور والفيديوهات. وهناك أيضًا نسخ أكبر (حتى 256 جيجابايت بحسب بعض المصادر) في بعض الأسواق.

عيوب هاتف Vivo Y 50 i