ما هي مواصفات هاتف Realme 15 Pro الجبار بأروع المزايا الجذابة

هاتف Realme 15 Pro هو أحدث إضافة إلى سلسلة هواتف Realme، تم إطلاقه في يوليو 2025، يتميز الهاتف بتصميم عصري ومواصفات تقنية متقدمة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء قوي وتجربة تصوير متميزة، عبر السطور الاتية من هذا الموضوع سنوضح لكم مزايا وعيوب الهاتف إليكم التفاصيل.

مواصفات هاتف Realme 15 Pro

يأتي الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 المبني بتقنية 4 نانومتر، مع معالج رسومي Adreno 1150، مما يضمن أداءً سريعًا وسلسًا.

يتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR4X، مع خيارات تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1، مما يوفر مساحة واسعة لتخزين التطبيقات والملفات.

يحتوي شاشة 6.8 بوصة من نوع HyperGlow 4D Curve+ بدقة 1280 × 2800 بكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة وواضحة.

كاميرا خلفية ثلاثية، تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل من نوع Sony IMX896 مع تثبيت بصري (OIS)، وعدسة واسعة بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

يحتوي الهاتف علي بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 100 واط، مما يتيح شحن الهاتف بسرعة كبيرة.

نظام التشغيل: يعمل الهاتف بنظام Android 15 مع واجهة Realme UI 6.0، مما يوفر تجربة مستخدم محدثة وسلسة.

مزايا هاتف Realme 15 pro

المعالج القوي والذاكرة الكبيرة يضمنان أداءً سريعًا في المهام اليومية والألعاب.

الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع OIS توفر صورًا واضحة ومفصلة.

يدعم الشحن السريع بقدرة 100 واط يتيح شحن الهاتف بسرعة كبيرة.

يحتوي علي شاشة منحنية والمعدل التحديث العالي يوفران تجربة مشاهدة ممتعة.

عيوب هاتف Realme 15 Pro