“ثبتها الآن” تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 للاستمتاع بأحداق الموسم الجديد من مسلسل قيامة عثمان

يتزايد البحث الآن عن تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 بالتزامن مع اقتراب عرض أولى حلقات الموسم السابع الجديد من مسلسل قيامة عثمان، حيث اعتادت القناة على نقل المواسم السابقة من المسلسل وحققت من خلالها نجاح كبير وأصبح لها جمهور عريق في الوطن العربي، كما تستعرض القناة عبر شاشتها محتوى متنوع يجمع بين الدراما المتنوعة والأخبار والبرامج الثقافية والترفيهية والدينية والحوارية، وفيما يلي نوافيكم التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 من الترددات التي تتصدر محركات البحث في الوطن العربي حالياً، استعداداً لمتابعة الموسم الجديد من مسلسل قيامة عثمان عبر شاشتها، حيث توفر القناة ترددات شغال لها على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات بجودة عالية دون توقف ولا انقطاع، وإليكم الآن الترددات:

تردد القناة على النايل سات

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة على العرب سات

التردد: 11034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مسلسل قيامة عثمان

يعتبر مسلسل قيامة عثمان من أنجح الدراما التركية الموجودة على الساحة منذ سنوات، والذي يروي تفاصيل تأسيس الدولة العثمانية الكبرى على يد المؤسس عثمان ابن أرطغرل، ويكشف المسلسل عن الأحداث الواقعية التي حدثت بالفعل في تلك الفترة، وتم عرض ستة مواسم سابقة من العمل حققت نجاح باهر من خلالها، والجميع من محبي المسلسل يترقبون الموسم السابع الجديد، والذي يعرض حصري عبر قناة ATV التركية يوم الاربعاء من كل أسبوع، ويعرض في اليوم التالي الخميس من كل أسبوع عبر قناة الفجر الجزائرية الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.