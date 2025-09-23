بدأت يا عشـــــاق.. تشكيل الأن الأهلي السعودي أمام بيراميدز وتردد القناة الناقلة مفتوحة

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، التشكيل الرسمي للراقي لمواجهة بيراميدز المصري، في المباراة المرتقبة التي تقام ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال 2025، في مدينة جدة السعودية، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والرياض، على أرضية استاد الملك عبدالله الدولي، الذي يحتضن القمة العربية النارية في إطار المرحلة الثانية من البطولة.

عرض الأهلي السعودي وبيراميدز

جماهير الأهلي السعودي تنتظر هذه المواجهة بترقب كبير، خاصة وأن الفريق يشارك بعد أن تُوج بلقب دوري أبطال آسيا، بينما يدخل بيراميدز اللقاء وهو بطل دوري أبطال أفريقيا، ما يجعل المباراة ذات طابع خاص وصراع قوي على إثبات الذات في المحفل العالمي.

تشكيل الأهلي السعودي أمام بيراميدز

وجاء تشكيل المدرب ماتياس يايسله كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: محمد عبدالرحمن – ميريح ديميرال – روجر إيبانيز – ماتيو دامس.

خط الوسط: فالنتين أتانجانا – إنزو ميلوت – فرانك كيسيه.

خط الهجوم: (يُنتظر استكماله حسب تعليمات المدرب في آخر لحظة، حيث يعتمد يايسله على المرونة الهجومية).

ورغم غياب بعض العناصر لأسباب فنية، فإن يايسله فضل الاعتماد على خبرة كيسيه في الوسط، بجانب صلابة ديميرال وإيبانيز في قلب الدفاع، في محاولة لفرض السيطرة على مجريات اللقاء أمام خصم عنيد بحجم بيراميدز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

تنقل شبكة قنوات MBC المواجهة المرتقبة عبر شاشة MBC Action، وذلك بشكل حصري في المنطقة العربية.

ويمكن للجماهير متابعة اللقاء عبر التردد التالي: