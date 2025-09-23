الأن شغاله.. مباراة بيراميدز والأهلي السعودي على القنوات المفتوحة بجودة عالية

يترقب عشاق كرة القدم العربية مواجهة من العيار الثقيل، تجمع بين الأهلي السعودي وبيراميدز المصري، على أرضية استاد الملك عبدالله الدولي في جدة، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025، ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال للأندية، التي تُعد واحدة من أبرز البطولات العالمية المستحدثة.

بيراميدز في اختبار تاريخي

يدخل فريق بيراميدز اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد نجاحه في أول ظهور قاري على هذا المستوى، حيث تمكن من العبور من الدور التمهيدي على حساب فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في القاهرة. هذا الفوز لم يمنح بيراميدز بطاقة التأهل فحسب، بل عزز الثقة داخل صفوف الفريق، الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه بالبطولة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي.

وتدرك إدارة بيراميدز ولاعبوه أن المواجهة أمام الأهلي السعودي ستكون اختبارًا حقيقيًا لقياس قدراتهم أمام منافس يملك الخبرة والدعم الجماهيري الكبير.

الأهلي السعودي

من جانبه، يدخل الأهلي السعودي اللقاء متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، حيث ينتظر أن تكتظ مدرجات “الجوهرة المشعة” بعشرات الآلاف من المشجعين الداعمين للفريق. ويطمح الأهلي إلى تقديم أداء قوي يليق بمكانته كأحد أعرق الأندية السعودية والآسيوية، خاصة في ظل طموحاته الكبيرة للوصول إلى الأدوار النهائية والمنافسة على لقب كأس القارات الثلاثة.

وتعتبر المباراة فرصة مثالية للأهلي لإثبات قدرته على مجاراة أبطال إفريقيا والعالم، لاسيما أنه يمتلك عناصر مميزة في مختلف الخطوط قادرة على صناعة الفارق.

نصف النهائي في الانتظار

الفائز من مواجهة الليلة سيضرب موعدًا في نصف النهائي مع المنتصر من ديربي الأمريكتين، على أن يواجه المتأهل في المباراة النهائية فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مما يزيد من حدة المنافسة ويمنح اللقاء أبعادًا إضافية من الإثارة والتشويق.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي، وقد أعلنت الجهة المنظمة أن اللقاء سينقل عبر منصة شاهد ضمن باقتها الرياضية المميزة، مما يتيح لعشاق الكرة العربية متابعة واحدة من أبرز المواجهات على الساحة العالمية.