تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعية بجودة عالية وإشارة قوية

تُعد قناة طيور الجنة واحدة من أبرز قنوات الأطفال في الوطن العربي، وقد نجحت منذ انطلاقها في عام 2008 في أن تحجز مكانة مميزة في قلوب الصغار وأولياء الأمور على حد سواء، بفضل محتواها التربوي الهادف الذي يجمع بين التعليم والترفيه، وسنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بقناة طيور الجنة، ومن قام بتأسيسها.

نبذة عن قناة طيور الجنة

القناة أسّسها خالد مقداد، وهي تتميز بتقديم أناشيد وبرامج تعليمية إسلامية، ترفيهية، واجتماعية، يشارك فيها أبناؤه وعدد من الأطفال الموهوبين الذين أحبهم الجمهور، مثل الوليد مقداد، جنى، المعتصم، وجاد وإياد، وغير ذلك من الأطفال الذين يقدمون برامج ومسلسلات كرتونية وطفولية عالية الجودة.

مميزات قناة طيور الجنة

تقدم القناة محتوى مميزًا يستهدف فئة الأطفال من عمر 3 إلى 12 سنة، ويتميز بالآتي:

أناشيد تربوية وتعليمية باللغة العربية.

برامج ترفيهية تشجع على الأخلاق الحميدة والسلوكيات الإيجابية.

تعليم الحروف، الأرقام، الألوان، واللغة الإنجليزية بطريقة مرحة.

فيديوهات مخصصة للأعياد والمناسبات الدينية.

تردد قناة طيور الجنة 2025 على نايل سات

تم تحديث تردد القناة خلال عام 2025، ليكون على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11258

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD / HD (حسب نوع الرسيفر)

كما يمكن أحيانًا استقبال القناة على تردد بديل:

التردد البديل: 11393

الاستقطاب: عمودي (V)

طريقة تنزيل القناة على الرسيفر

لإضافة قناة طيور الجنة يدويًا على جهاز الاستقبال فعليك اتباع الخطوات التالية: