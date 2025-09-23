طريقة تثبيت قناة المجد الجديد على النايل سات والعرب سات الأن

يبحث الكثير من متابعين قناة المجد للقران الكريم عن الترددات الجديدة الخاصة بالقناة حيث تقدم هذه القناة محتوي ديني إسلامي واضح بالإضافة إلي برامج القران الكريم والتفسير والبرامج التي تتناول قضايا العقيدة والتربية الإسلامية، كما تبث برامج موجهه للأطفال وتقدم محتوي تثقيفي وترفيهي يناسب الصغار مع الحفاظ علي القيم الإسلامية، لذا عبر السطور القادمة من هذا الموضوع سنسرد لكم كافة التي تتعلق بهذا الموضوع ابقوا معانا.

تردد قناة المجد علي النايل سات

يتم بث تردد القناة عبر البيانات التالية: 11372.

من خلال مؤشر تصويب: 6/5.

عبر معامل الاستقطاب: أفقي.

مؤشر ترميز: 27500.

تردد قناة المجد عبر العرب سات

تردد القناة: 12053.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل ترميز القناة: 27500.

خطوات تحميل قناة المجد علي جهاز الاستقبال

لتنزيل قناة المجد علي التلفاز وسماع جميع التلاوات النادرة التي يتم بثها بجميع مختلف القراءات يرجي اتباع الخطوات التالية والتي تتمثل في:

في بداية الأمر: يرجي النقر علي أيقونة قائمة الإعدادات من الريموت كنترول الخاص بجهاز الريسيفر.

ثم اضغط علي خانه التثبيت اليدوي.

يرجي تحديد القمر الصناعي الذي يتم من خلاله بث تردد القناة.

ادخل بيانات التردد، الاستقطاب، الترميز، تصحيح الخطأ الخاص بالقناة.

ثم انقر علي زر البحث.

في النهاية: انقر علي أيقونة حفظ القناة علي التلفاز.

خصائص قناة المجد للقران الكريم