“تــــابع قيامة عثمان” خطوات تثبيت قناة الفجر الجزائرية على النايل سات والعرب سات

تعد قناة الفجر الجزائرية واحدة من أبرز القنوات التي تهتم بتقديم محتوى متنوع يجمع بين الدراما والأخبار والبرامج الثقافية والدينية والترفيهية، مما جعلها تحظى بجمهور واسع في الجزائر وعدة دول عربية، بالرغم أنها قناة جزائرية إلا أن قناة الفجر استطاعت أن تجذب جمهورًا كبيرًا من المشاهدين في الوطن العربي، خصوصًا المهتمين بالمسلسلات التركية التاريخية المدبلجة أو المترجمة، والتي تعرض على القناة بشكل حصري أو بعد القنوات التركية بفارق زمني بسيط، عبر السطور القادمة من هذا الموضوع سنسرد لكم كيفية تنزيل القناة وابرز البرامج التي يتم بثها عبر القناة تابعونا.

تردد قناة الفجر الجزائرية عبر النايل سات

التردد الخاص بالقناة: 12034.

معامل الاستقطاب: أفقي.

مؤشر تصويب الخطأ: 6/5.

معامل ترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي العرب سات

يتم بث القناة عبر التردد: 12645.

من خلال معامل التصحيح: 6/5.

معامل ترميز: 27500.

مؤشر استقطاب القناة: أفقي.

خطوات إضافة قناة الفجر الجزائرية علي التلفاز

الخطوة الأولي: انقر علي قائمة الإعدادات من خلال الضغط عليها من الريموت الخاص بالريسيفر.

الخطوة الثانية: ثم اضغط علي زر التركيب اليدوي.

الخطوة الثالثة: اختر القمر الصناعي.

الخطوة الرابعة: ثم ادخل بيانات تردد القناة الجديدة.

الخطوة الخامسة: اضغط على بحث.

في النهاية: بعد انتهاء البحث، اضغط علي زر”حفظ” (Save).

خصائص قناة الفجر الجزائرية 2025

تجمع بين الدراما، البرامج الثقافية، الدينية، والإخبارية.

تخاطب جميع أفراد الأسرة العربية، وليس جمهورًا متخصصًا فقط.

لا تعرض مشاهد غير لائقة.

تراعي القيم الاجتماعية والدينية في الوطن العربي.

متاحة بسهولة عبر تردداتها علي الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات.

بالإضافة إلي أنها تعمل على معظم أجهزة الاستقبال دون الحاجة لإعدادات معقدة.

ابرز البرامج والمسلسلات التي يتم بثها عبر قناة الفجر الجزائرية