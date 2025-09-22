عرض نتائج الثالث متوسط الدور الثاني.. أعرف نتيجتك فور ظهورها مباشرة من هنا

يترقّب طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق وأولياء أمورهم بفارغ الصبر الإعلان عن نتائج الدور الثاني لعام 2025، التي تعد خطوة مهمة بالنسبة للذين لم يحققوا النجاح في الدور الأول، والراغبين في الانتقال إلى المرحلة القادمة، فيما يمكنك التعرف على الموعد المتوقع لعرض النتائج وإجراءات الإستعلام عنها، كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

إعلان الثالث متوسط دور ثاني

حتى هذه اللحظة، وزارة التربية العراقية لم تُعلن بعد تاريخًا رسميًا محددًا لصدور النتائج، بينما أكدت أنّ عمليات التصحيح والرصد والمراجعة النهائية للدرجات مستمرة في معظم المواد.

المصادر التربوية تُشير إلى أن النتائج من المتوقع أن تُرفع إلكترونيًا عبر منصتين رئيسيتين: موقع “نتائجنا”، والموقع الرسمي لوزارة التربية.

بناءً على تصريحات غير رسمية، والتقارير الإعلامية، يُتوقع أن تكون النتائج جاهزة للإعلان ما بين نهاية شهر سبتمبر أو مطلع أكتوبر 2025، وذلك بعد الانتهاء من المراحل الأخيرة من التصحيح والمراجعة.

خطوات الاستعلام عن النتيجة الثالث متوسط دور ثاني

عندما تُعلن النتائج، يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية للحصول عليها بسهولة:

الدخول إلى موقع “نتائجنا” أو الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

اختيار المرحلة: “الصف الثالث متوسط”.

تحديد الدور: “الدور الثاني”.

كتابة رقم الجلوس أو الاسم (حسب المتاح) والمحافظة التابعة لها.

الضغط على “عرض النتيجة” أو تنزيل ملف PDF يحتوي على كشف الدرجات.

نصائح انتظار نتائج الثالث متوسط دور ثالث