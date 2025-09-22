تـــابع المؤسس أورهان.. تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعية بجودة عالية

تُواصل قناة الفجر الجزائرية تعزيز حضورها بين أبرز القنوات الفضائية العربية، حيث أصبحت الوجهة الأولى لعشاق الدراما التركية التاريخية، إلى جانب محتواها المتنوع من البرامج الثقافية والاجتماعية. ومنذ انطلاقها، تمكنت القناة من أن تحتل مكانة مميزة لدى المشاهد الجزائري والعربي بفضل جودة بثها ومحتواها الجاذب.

قناة الفجر الجزائرية.. دراما وتنوع في المحتوى

عرفت القناة انتشارًا واسعًا بفضل عرضها لمسلسلات تركية ضخمة مثل قيامة أرطغرل والمؤسس عثمان، حيث تنقل الحلقات مترجمة أو مدبلجة بجودة عالية وصورة نقية، ما زاد من تفاعل الجمهور معها. كما تقدم باقة من البرامج المحلية والدينية والثقافية، إضافة إلى المسلسلات الجزائرية والعربية، لتلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025

حرصت إدارة القناة على توفير أكثر من تردد على الأقمار الصناعية لضمان وصول البث إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، سواء عبر النايل سات أو العرب سات:

تردد القناة على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد القناة على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11034

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة مجانية على مدار 24 ساعة

من أبرز مزايا قناة الفجر الجزائرية أنها قناة مجانية تبث برامجها ومسلسلاتها دون اشتراك شهري، مما جعلها متاحة في كل بيت عربي، ومع تحديث تردداتها بانتظام، تحرص القناة على تقديم أفضل جودة صورة وصوت، لتظل منافسًا قويًا للقنوات التي تعرض الدراما التركية والمحتوى المتنوع.