تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025.. الترفيه والتعلم في قناة واحدة للأطفال

تُعد قناة طيور الجنة من أبرز القنوات العربية المخصصة للأطفال، حيث استطاعت منذ انطلاقها أن تحجز مكانة خاصة في قلوب الصغار وأولياء الأمور على حد سواء، فقدمت القناة مزيجًا فريدًا يجمع بين الترفيه والتعلم، من خلال الأناشيد الهادفة، البرامج التعليمية، والمحتويات التي تراعي القيم الأخلاقية والتربوية.

لماذا طيور الجنة هي القناة المفضلة للأطفال؟

يعود تميز قناة طيور الجنة إلى قدرتها على الدمج بين التعليم والمتعة، فهي تقدم أناشيد ممتعة تُعلم الأطفال الحروف، الأرقام، الألوان، والسلوكيات الإيجابية بأسلوب مبسط يجذب الصغار. كما تركز القناة على غرس القيم الإسلامية والعادات العربية الأصيلة، مما يجعلها مصدرًا موثوقًا للأسر الباحثة عن محتوى آمن لأطفالها.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 على النايل سات

حرصًا من القناة على استمرار البث بجودة عالية، تم تحديث تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات، ويمكن ضبط أجهزة الاستقبال على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11315

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي (V)

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

كما يمكن متابعة القناة عبر القمر الصناعي عرب سات على التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11632

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي (V)

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

محتوى يواكب تطلعات الأجيال الجديدة

لم تكتفِ قناة طيور الجنة بتقديم الأناشيد التقليدية فقط، بل طورت محتواها ليتناسب مع تطلعات الأجيال الجديدة، حيث قدمت برامج حوارية للأطفال، قصص تعليمية، ومسابقات تفاعلية. كما تمتلك القناة قناة “طيور بيبي” الموجهة للأطفال الأصغر سنًا، والتي تقدم محتوى يناسب مراحلهم الأولى.

يبحث الكثير من الأهالي دائمًا عن تردد قناة طيور الجنة الجديد لضبطه على أجهزتهم، حتى يضمنوا لأطفالهم الاستفادة من المحتوى التعليمي والترفيهي المميز، ومع هذا التحديث في الترددات، يستمر تميز القناة في الجمع بين المرح والتعلم، لتبقى بحق واحدة من أفضل القنوات العربية للأطفال.