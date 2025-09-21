موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بالزيادة الجديدة

مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد وما يصاحبه من زيادة في الأعباء المالية على الأسر المصرية، يترقب ملايين الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025، الذي أعلنت عنه وزارة المالية رسميًا ضمن جدولها الزمني لصرف الأجور، ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، تبدأ عمليات الصرف اعتبارًا من الأربعاء 24 سبتمبر 2025 وتستمر على مدار خمسة أيام متتالية، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي والبنوك.

ألية صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

أوضحت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة لجميع العاملين في أكثر من 60 وزارة وهيئة وجهة حكومية، وفق آلية إلكترونية متكاملة تتيح السحب من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف المحافظات، بما يضمن وصول الرواتب في مواعيدها دون عناء.

وأكدت وزارة المالية أن المرتبات ستُصرف تباعًا وفق جدول منظم، يبدأ بالوزارات السيادية وبعض الهيئات المستقلة، ثم باقي الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة في الأيام التالية، مع التأكيد على أن المرتبات ستظل متاحة في أي وقت بعد تاريخ الصرف المحدد دون التقيد بيوم بعينه.

إجراءات الصرف سبتمبر

ناشدت الوزارة جميع العاملين بضرورة عدم التزاحم على ماكينات الصراف فور بدء عملية الصرف، مؤكدة أن المرتبات ستظل متاحة بشكل مستمر بعد نزولها، وأنه لا داعي للتكدس أو الاستعجال. كما شددت على استمرار التوسع في تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتحقيق الشمول المالي.

يأتي صرف مرتبات سبتمبر هذا العام في ظل أجواء اقتصادية استثنائية تشهدها البلاد والعالم، من ارتفاع أسعار السلع وزيادة تكاليف المعيشة مع دخول العام الدراسي الجديد، وهو ما يجعل هذا الموعد محط اهتمام بالغ من جانب الموظفين لتأمين احتياجات أسرهم.