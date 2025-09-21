مواصفاتSamsung Galaxy Z Flip 7 بطارية جبارة ومعدل تحديث120 Hz جذاب بكاميرات سحرية وخيالية

سامسونج جالكسي Z Flip7 هو أحدث هواتف الشركة في فئة الأجهزة القابلة للطي، ويجمع بين التصميم العصري، القوة في الأداء، والميزات الذكية التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي ليكون جهازًا جذابًا لمن يريد “جهاز في الجيب” لا يضحي بالكفاءة. إليك نظرة مفصلة على ما يقدمه هذا الهاتف (حوالي 400 كلمة):

تصميم وشاشة هاتف Samsung Galaxy Z Flip 7

أعلى ما يميز Flip7 هو شاشة الغطاء الخارجية الجديدة FlexWindow بقياس 4.1 بوصة من نوع Super AMOLED، مع حواف تكاد تكون منعدمة وشاشة تغطي الحافة، ما يجعل فيها المساحات المستخدمة أكبر وأكثر فاعلية. الشاشة الخارجية تدعم معدل تحديث 120Hz.

الشاشة الرئيسية الداخلية كبيرة كذلك: 6.9 بوصة Dynamic AMOLED 2X، بنفس معدل التحديث (120Hz) وسطوع ممتاز يصل إلى 2600 نيت في أعلى درجات السطوع، مع تقنية Vision Booster لتعزيز الرؤية تحت أشعة الشمس.

من جهة البنية، الجهاز يعتمد على إطار من Armor Aluminum وزجاج حماية Gorilla Glass Victus 2، مع مفصلة محسّنة (Armor FlexHinge) لتحسين المتانة.

الأداء والبرمجيات لهاتفSamsung Galaxy Z Flip 7

المعالج هو Exynos 2500 بدقة تصنيع 3 نانومتر، وهو تغيير كبير مقارنةً بالجيل السابق، يقدّم أداءً قويًا خصوصًا مع الرسوميات ودعم قدرات الذكاء الاصطناعي.

الرام 12 جيجابايت، التخزين بين 256 و512 جيجابايت، بدون مدخل لبطاقة ذاكرة خارجية.

النظام يأتي مع Android 16 وواجهة One UI 8 التي تضيف ميزات الذكاء الاصطناعي مثل التفاعل من FlexWindow، إدارة المهام، Now Bar، وغيرها.

كاميرات هاتف Samsung Galaxy Z Flip 7

مزدوجة خلفية: كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل مع OIS وفتحة واسعة، بالإضافة إلى كاميرا عريضة جدًا (ultra-wide) بدقة 12 ميجابيكسل.

الكاميرا الأمامية: 10 ميجابيكسل، وهي قادرة على تقديم صور سيلفي جيدة، ويمكن استخدامها من الشاشة الخارجية في بعض الحالات.

ميزات مثل Enhanced Nightography لتحسين الصور في الإضاءة المنخفضة، ودعم الفيديو بتنسيقات عالية الجودة مع HDR.

بطارية وشحن هاتف Samsung Galaxy Z Flip 7

سعة البطارية حوالي 4300mAh، ما يمنح وقت استخدام مقبولًا، وتقول سامسونج إن الجهاز يستطيع تشغيل الفيديو لفترات طويلة بنمط الاستخدام المتوسط، فيما أن الشحن السلكي بقدرة 25 واط، كما يدعم الشحن اللاسلكي والعكسي (wireless / reverse wireless charging).

مزايا هاتف Samsung Galaxy Z Flip 7

تصميم جذاب ومبتكر، يحافظ على الطابع القابل للطي ولكن مع تحسينات ملحوظة في الشاشة الخارجية لتزيد من فاعليتها.

أداء جيد بفضل المعالج الجديد، مع دعم قوي لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تضيف قيمة عملية، خاصة في التنقل السريع والمهام اليومية.

جودة بصريات محترمة، وشاشة ممتازة من حيث السطوع والمظهر.

جالكسي Z Flip7 هو خيار ممتاز لمن يبحث عن هاتف يجمع بين التصميم الفريد، الشاشة الكبيرة، وميزات ذكية متطورة، دون التخلي عن قابلية الحمل والراحة في الاستخدام، هو تطور منطقي عن الفليب السابقين، خصوصًا في الشاشة الخارجية، الأداء، ودعم الذكاء الاصطناعي، لكنه ليس نقلة ثورية من حيث كل الجوانب، إذا كانت الميزات الجديدة مهمة لك — مثل شاشة الغطاء الكبيرة والتفاعلات من دون فتح الهاتف كثيرًا — فسيكون Flip7 خيارًا رائعًا.