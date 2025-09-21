“بـــجودة عالية” تردد قناة ثمانية وطريقة تنزيلها على جهاز الاستقبال

تعد قناة ثمانية واحدة من القنوات العربية التي لاقت اهتمامًا متزايدًا في الفترة الأخيرة، بفضل محتواها الهادف والمتنوع الذي يمزج بين الثقافة، الترفيه، والتحليل العميق للأحداث المعاصرة. وقد أصبحت القناة وجهة مميزة للمشاهدين الباحثين عن المعلومة الدقيقة والأسلوب الراقي في الطرح، الأمر الذي جعل الكثيرين يتساءلون عن تردد قناة ثمانية وكيفية تنزيلها على أجهزة الاستقبال.

تردد قناة ثمانية 2025

يمكن متابعة القناة بجودة عالية عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 12379

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

خطوات تنزيل قناة ثمانية على جهاز الرسيفر

لإضافة قناة ثمانية إلى قائمة قنواتك بسهولة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بتشغيل جهاز الرسيفر والتأكد من اتصال الطبق بالقمر الصناعي نايل سات.

باستخدام جهاز التحكم عن بعد، اضغط على زر Menu – القائمة.

اختر من القائمة الرئيسية خيار التركيب أو Installation.

اضغط على إضافة تردد جديد – Add Frequency.

أدخل بيانات التردد كما هو مذكور أعلاه (12379 – أفقي – 27500 – 5/6).

بعد إدخال البيانات بشكل صحيح، اضغط على زر بحث أو Scan.

انتظر قليلاً حتى ينتهي البحث وتظهر قناة ثمانية ضمن القنوات الجديدة.

اضغط على حفظ Save لتثبيت القناة في قائمة القنوات.

لماذا قناة ثمانية؟

تتميز القناة بتقديم محتوى مختلف عن السائد، حيث تركز على القضايا الفكرية والثقافية والاجتماعية بأسلوب إعلامي عصري، كما أنها تقدم برامج حوارية معمقة تسعى لفتح آفاق جديدة أمام المشاهد العربي، بعيدًا عن التكرار والمحتوى السطحي، ناهيك عن أن القناة حازت على شعبية هائلة بين ملايين المتابعين وعشاق الساحرة المستديرة.