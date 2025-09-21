عثمان جــــ 7 Kuruluş Osman المؤسس عثمان على القنوات الناقلة بجودة عالية الأن

يترقّب عشاق الدراما التركية والعربية انطلاق الموسم السابع من المسلسل التاريخي الشهير المؤسس عثمان يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، وسط حالة من الحماس والإثارة لما يحمله من مفاجآت وتطورات درامية غير مسبوقة، واستطاع العمل خلال مواسمه السابقة أن يرسخ مكانته كأحد أبرز المسلسلات التاريخية في العالم العربي، لما يقدمه من أحداث مشوقة تستلهم تاريخ تأسيس الدولة العثمانية.

أبرز مفاجآت المؤسس عثمان

الموسم الجديد سيحمل العديد من الأحداث المهمة التي ينتظرها المشاهدون بشغف، أبرزها:

عودة الغازي عثمان لمواجهة تحديات جديدة مع الإمبراطورية البيزنطية، حيث تتصاعد حدة الصراعات العسكرية والسياسية.

انضمام شخصيات ونجوم جدد يضفون على الأحداث أبعادًا جديدة، ويُتوقع أن يعيدوا تشكيل موازين القوى داخل وخارج القبيلة.

تحولات درامية قوية تشمل صراعات داخلية وخيانات قبلية، إلى جانب معارك خارجية تزيد من التشويق والإثارة.

تفاصيل المؤسس عثمان

يحمل الجزء السابع عنوانًا مميزًا هو “السلطان أورهان”، إذ تبدأ مرحلة جديدة بعد وفاة الغازي عثمان في الحلقة 195، يتسلّم نجله أورهان الراية ليواصل مسيرة والده في تثبيت دعائم الدولة العثمانية الناشئة، وسط مؤامرات من الداخل وضغوط عسكرية من الخارج، ويراهن صناع العمل على هذا التحول التاريخي ليمنح السرد الدرامي زخمًا أكبر، ويجذب الجمهور لمتابعة تطورات غير متوقعة في مسار الأحداث.

مواعيد عرض المؤسس عثمان 7 على القنوات العربية

قناة ATV التركية: الأربعاء من كل أسبوع، التاسعة مساءً بتوقيت تركيا (العرض الأول).

قناة الفجر الجزائرية: الخميس الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية (مدبلج).

قناة اليرموك الأردنية: تعرض الحلقات مترجمة للعربية في اليوم التالي للعرض.

قنوات محلية أخرى مثل الصعايدة المصرية: تعرض الحلقات تبعًا لجداولها الخاصة، سواء مدبلجة أو مترجمة.

مسلسل تاريخي ينتظره الملايين

منذ انطلاقه، لم يكن “المؤسس عثمان” مجرد مسلسل تاريخي، بل أصبح أيقونة فنية تستقطب ملايين المشاهدين بفضل المزج بين الدراما المشوقة، الأحداث التاريخية، والإنتاج الضخم. ومع بداية الموسم السابع، يترقب الجمهور متابعة كيف سيواصل أورهان مسيرة والده في بناء الدولة، وما إذا كان سينجح في مواجهة الأعداء المتربصين بالقبيلة.

وبين الترقب والأحداث التاريخية المتجددة، يبقى “المؤسس عثمان” حدثًا دراميًا سنويًا يضيف الكثير إلى المشهد الفني التركي والعربي، مع وعد بموسم يزخر بالتشويق والإثارة.