“دخـــول جــبـار” مسلسل المؤسس عثمان موعد العرض وشخصيات جديدة أكثر إلهامًا

يواصل المسلسل التاريخي المؤسس عثمان حصد اهتمام الملايين من عشاق الدراما التركية والعربية مع اقتراب انطلاق الموسم السابع، الذي يُنتظر أن يحمل الكثير من الأحداث المشوقة والتحولات التاريخية المهمة في مسيرة الغازي عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية.

موعد عرض المؤسس عثمان الموسم السابع

أعلنت قناة ATV التركية، الناقل الحصري للعمل، أن الموسم السابع سيبدأ عرضه يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت تركيا، مع توفير الحلقات مترجمة إلى العربية بعد أقل من 24 ساعة عبر منصات رقمية وعدد من القنوات العربية مثل قناة الفجر الجزائرية واليرموك الأردنية ودعوة.

شخصيات جديدة في الموسم السابع

يحمل الموسم السابع ظهور عدد من الوجوه الجديدة التي ستغير مجريات الأحداث وتزيد من وتيرة الصراع. ومن أبرز هذه الشخصيات:

القائد السلجوقي “ألب سنقر”: شخصية قوية ستدخل في مواجهة مباشرة مع عثمان، في إطار التوترات السياسية والعسكرية مع السلاجقة.

المرأة المحاربة “آسيا خاتون”: إحدى القائدات التركيات التي ستلعب دورًا محوريًا في تحفيز القبائل وإعادة تشكيل التحالفات.

الزعيم المغولي الجديد: الذي يُرتقب أن يكون خصمًا شرسًا لعثمان بعد تراجع نفوذ المغول في الأناضول.

شخصيات من الداخل القبلي: ستحمل خيانة وصراعات خفية تهدد استقرار الدولة الناشئة.

القنوات الناقلة وتردداتها

قناة ATV التركية (تركي سات): التردد 11628، الاستقطاب أفقي، الترميز 27500.

قناة الفجر الجزائرية (نايل سات): التردد 12034، الاستقطاب أفقي، الترميز 27500.

قناة اليرموك الأردنية (نايل سات): التردد 11678، الاستقطاب عمودي، الترميز 27500.

توقعات الموسم الجديد

من المتوقع أن يشهد الموسم السابع تصاعدًا في الصراعات الداخلية والخارجية، مع دخول عثمان في معارك مصيرية لتعزيز دعائم الدولة العثمانية، كما سيشهد المشاهدون مزيجًا من الدراما العاطفية والصراعات العسكرية والسياسية التي تميز المسلسل منذ بدايته.