موعد عرض الموسم السابع من المؤسس عثمان وتردد القنوات الناقلة بجودة عالية

يترقب عشاق الدراما التاريخية في العالم العربي وتركيا انطلاق الموسم السابع من المسلسل الشهير المؤسس عثمان، الذي حقق نجاحًا واسعًا منذ بداية عرضه، وأصبح أحد أكثر الأعمال متابعة على الشاشات العربية والتركية. ويروي المسلسل الملحمي قصة الغازي عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية، مع التركيز على صراعاته الداخلية والخارجية في سبيل توحيد القبائل وإرساء دعائم الدولة.

موعد عرض الموسم السابع من المؤسس عثمان

أعلنت قناة ATV التركية، الناقل الحصري للعمل، أن الموسم السابع من مسلسل المؤسس عثمان سيبدأ عرضه يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025. ومن المقرر أن تُبث الحلقات أسبوعيًا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت تركيا، مع توفير ترجمات عربية على عدد من المنصات والمواقع الإلكترونية بعد أقل من 24 ساعة من عرض الحلقة الأصلية، ويأتي الموسم الجديد وسط توقعات بأحداث مثيرة ومواجهات قوية، مع دخول شخصيات جديدة ستضيف مزيدًا من التشويق لمسار الأحداث.

القنوات الناقلة للمؤسس عثمان الموسم السابع

تذاع حلقات المسلسل حصريًا على شاشة قناة ATV التركية، بالإضافة إلى عدة قنوات عربية حصلت على حقوق بثه مترجمًا ومدبلجًا، أبرزها:

قناة الفجر الجزائرية.

قناة اليرموك الأردنية.

قناة دعوة.

تردد القنوات الناقلة

تردد قناة ATV التركية على القمر التركي:

التردد: 11628

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات:

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة اليرموك الأردنية على نايل سات: