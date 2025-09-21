“هنا” رابط استخراج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة بمحافظات العراق

تواصل الحكومة العراقية جهودها في تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، عبر تخصيص برامج دعم موجهة للأسر محدودة الدخل والأيتام والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، وتولي الدولة اهتمامًا خاصًا ببرنامج الرعاية الاجتماعية، حيث يمثل أداة أساسية لتعزيز الاستقرار المعيشي للفئات المستحقة، خاصة بعد فترة من تأخر صرف بعض الدفعات.

الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة

وفي هذا الإطار، تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تحديث قاعدة بيانات المستفيدين بشكل دوري لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، كما أطلقت الوزارة خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين إمكانية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

هناك مجموعة من الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم الإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبات الجديدة، وفقًا لما يأتي:-

الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

الضغط على خيار الرعاية الاجتماعية وتحديد الوجبة الأخيرة.

إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم، رقم الهوية، والمحافظة.

النقر على زر الاستعلام والانتظار لعرض كشوفات الأسماء.

شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية

حددت وزارة العمل مجموعة من الشروط الأساسية للاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية، وتشمل:

أن يكون المتقدم من أبوين عراقيين ومقيمًا داخل العراق بشكل دائم.

تقديم المستندات الرسمية التي تثبت استحقاق الدعم.

أن يتراوح عمر الرجال بين 18 و60 عامًا، والنساء بين 15 و60 عامًا.

عدم امتلاك أصول مالية كبيرة أو مصدر دخل ثابت.

ملء نموذج الطلب الإلكتروني عبر منصة مظلتي لاستكمال إجراءات التسجيل.

المستندات المطلوبة للرعاية الاجتماعية

أما عن المستندات الواجب مراعاتها لكي يتم التقديم في الرعاية الاجتماعية الوجبات الجديدة، فعليك اتباع الأتي: –