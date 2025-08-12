موقع تقليل الاغتراب 2025.. في هذا الموعد يبدأ التسجيل

في إطار حرص وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات على تسهيل الإجراءات أمام طلاب الثانوية العامة، أعلن مكتب التنسيق عن فتح باب تقليل الاغتراب للطلاب الذين تم ترشيحهم في المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات، وذلك في خطوة تهدف إلى منح هؤلاء الطلاب فرصة تحسين وضعهم الأكاديمي والاقتراب من محل إقامتهم أو رغباتهم الدراسية.

فترة فتح باب تقليل الاغتراب

تم تحديد فترة تقليل الاغتراب لتبدأ من يوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 18 أغسطس 2025. خلال هذه الفترة، يمكن للطلاب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني لتقديم طلبات تقليل الاغتراب، في خطوة تهدف إلى تسهيل العملية وتحقيق أكبر قدر من العدالة والشفافية في الانتقال بين الكليات والمعاهد.

ما هو تقليل الاغتراب؟

تقليل الاغتراب هو إجراء يسمح للطالب الذي تم قبوله في جامعة أو كلية في منطقة جغرافية بعيدة عن محل إقامته، بطلب النقل إلى كلية أو جامعة أخرى أقرب جغرافيًا، سواء كان هذا النقل بين كليات من نفس النوع (المناظر) أو بين كليات مختلفة (غير المناظر)، وذلك ضمن النسبة المقررة والمحددة من قبل الجهات المختصة.

الضوابط والشروط المعتمدة لتقليل الاغتراب

يخضع نظام تقليل الاغتراب لعدد من الضوابط التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات، بهدف تنظيم العملية وضمان العدالة بين جميع الطلاب، وتشمل هذه الضوابط:

التحويل المناظر: يجب أن يكون ضمن الحد الأدنى للقطاع الخاص بالكلية المراد التحويل إليها، بحيث لا يتعدى التحويل هذا الحد لضمان عدم الإضرار بالتوزيع الأكاديمي للكليات.

التحويل غير المناظر: يشترط استيفاء الحد الأدنى للكلية أو المعهد الذي يرغب الطالب في التحويل إليه، سواء كان ذلك من كلية إلى كلية أخرى أو من معهد إلى كلية، مع الالتزام الصارم بقواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها في التنسيق.

الطلبات الإلكترونية فقط: يُمنع تقديم طلبات التحويل بشكل ورقي، ويجب على الطلاب تقديم طلباتهم إلكترونيًا عبر موقع التنسيق الرسمي، وذلك لضمان سرعة وكفاءة معالجة الطلبات.

التحويل لمرة واحدة فقط: يُسمح للطالب بتقديم طلب واحد فقط لتقليل الاغتراب، مما يحفز الطلاب على اختيار خياراتهم بعناية ودراسة جيدة.

استيفاء الشروط الإضافية: يجب على الطالب الراغب في التحويل استيفاء الشروط الخاصة بالكلية المراد الانتقال إليها، مثل اجتياز اختبار القدرات أو أي شروط أخرى محددة من قبل الكليات.

خطوات التسجيل في تقليل الإغتراب