الفراخ رخصت .. أسعار بورصة الدواجن اليوم بتاريخ 12 أغسطس 2025

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2025 أكثر ما يتم البحث عنه من قبل المواطنين، حيث أن الدواجن أصبحت مستقرة خلال الفترة الأخيرة في الأسواق المحلية وفقا لما تم الإعلان عنه في بورصة الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

تختلف أسعار الفراخ في بورصة الدواجن والأسواق المحلية باختلاف النوع، اليوم الثلاثاء 12 من أغسطس ووصلت أسعارها إلى الآتي

جاء سعر الكيلو من الفراخ البيضاء اليوم حوالي 65 جنيه مصري في بورصة الدواجن.

أما الكيلو من الفراخ الساسو فوصل إلى 105 جنيه مصري.

سعر الكيلو من الفراخ البلدي فوصل في بورصة الدواجن إلى حوالي 117 جنيه مصري.

جاء سعر صدور الدجاج حوالي 125 جنيه مصري.

وبالنسبة إلى كيلو الشاورما وصل إلى حوالي 120 جنيه مصري.

كيلو الكبدة فوصل لحوالي 110 جنيه وهي صافي.

وجاء سعر الكيلو من الكبد والقوانص فوصل إلى حوالي 105 جنيه مصري.

وتراوح سعر الأوراك ما بين 80 جنيه إلى حوالي 95 جنيه مصري في بورصة الدواجن.

وصل سعر الكيلو من البط المسكوفي حوالي 91 جنيه مصري.

سعر الكتاكيت اليوم الثلاثاء

تختلف أسعار الكتاكيت من الوقت للآخر ولكنها أصبحت مستقرة منذ فترة طويلة وهذه هي الأسعار وفقاً إلى التحديث الأخير جاءت على النحو التالي