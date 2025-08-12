أخر تحديث لـ سعر طن الحديد اليوم بتاريخ 12 من أغسطس 2025

تشهد أسعار طن الحديد اليوم الثلاثاء 12 من أغسطس 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ داخل عدد من الشركات والأسواق المحلية، وذلك بناء على التقارير الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة إلى مجلس الوزراء.

سعر طن الحديد اليوم

ما زالت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 12 من أغسطس تحافظ على استقرارها داخل الأسواق المحلية في مصر وعدد من الشركات، وجاء ذلك بناء على الأسعار التي أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء وهذه الأسعار هي

سجل سعر الطن من حديد بشاي اليوم الثلاثاء نحو 38500 جنيه.

سجل سعر حديد المصريين حوالي 38,000 جنيه للطن

بلغ متوسط سعر الطن من حديد الكومي حوالي 37,000 جنيه.

بلغ سعر الطن من حديد العشري حوالي 36700 جنيه

بلغ سعر حديد مصر ستيل 37,500 جنية للطن الواحد.

سجل سعر حديد بيانكو حوالي 36500 جنيه للطن.

كما بلغ متوسط سعر حديد العتال حوالي 38,000 جنيه للطن.

سجل سعر الطن من حديد المعادي حوالي 38,500 جنيه.

وصل سعر الطن من حديد الجيوشي ما يقارب من 37,500 جنيه.

بينما سجل سعر الطن من حديد عطية حوالي 38500 جنيه.

كما بلغ متوسط سعر الطن من حديد المراكبي حوالي 37500 جنيه.

حديد عطية سجل سعر الطن منه اليوم الثلاثاء حوالى 39000 جنيه.

سعر طن حديد عز والحديد الاستثماري

وصل سعر طن حديد عز والحديد الاستثماري اليوم الثلاثاء الموافق 12 من أغسطس في الأسواق نحو الآتي