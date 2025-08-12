أخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم مقابل الجنية المصري بتاريخ 12 أغسطس 2025

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 12 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية استقرار في سعره في حالة البيع والشراء في معظم البنوك المصرية، وذلك بعد أن شهد انخفاض بسيط في البنك المركزي المصري في خلال الأيام القليلة الماضية ويمكن أن يتغير سعره خلال الأيام القادمة.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 12 من أغسطس في حالة البيع والشراء في معظم البنوك المصرية نحو الآتي

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري سجل نحو 48,52 جنيه للشراء 48,62 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر يصل إلى 48,52 جنيه 48,62 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة يصل إلى 48,52 جنيه للشراء 48,62 جنيه للبيع اليوم الثلاثاء.

يصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة نحو 48,55 جنيه للشراء 48,65 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية يصل إلى 48,55 جنيه للشراء 48,65 جنيه للبيع.

يصل سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 48,55 جنيه للشراء 48,65 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والاسكان يصل إلى 48,52 جنيه للشراء 48,62 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 12 من أغسطس في البنك المركزي المصري في حالة البيع والشراء نحو الآتي