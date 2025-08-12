وصل كام انهاردة؟ .. سعر جرام الذهب عيار 21 بتاريخ يوم 12 من أغسطس 2025

تشهد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 12 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية في حالة البيع الشراء حالة من الاستقرار سجله لجميع الأعيرة وذلك وفقا لاخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات اليوم بعد أن شهد انخفاض في سعره في الأيام القادمة.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 12 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية في مصر لجميع الأعيرة وخاصة عيار 21 نحو الآتي

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في مصر نحو 5280 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء وصل إلى 4840 جنيه.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 4620 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر إلى 3960 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 12 من أغسطس 36960 جنيه.

أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء

سجلت أسعار السبائك الذهبية اليوم الثلاثاء الموافق 12 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية عيار 24 منذ آخر انخفاض نحو الآتي