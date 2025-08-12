وصل كام انهاردة؟ .. سعر جرام الذهب عيار 21 بتاريخ يوم 12 من أغسطس 2025

تشهد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 12 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية في حالة البيع الشراء حالة من الاستقرار سجله لجميع الأعيرة وذلك وفقا لاخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات اليوم بعد أن شهد انخفاض في سعره في الأيام القادمة.
سعر جرام الذهب عيار 21
سجل سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 12 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية في مصر لجميع الأعيرة وخاصة عيار 21 نحو الآتي
- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في مصر نحو 5280 جنيه.
- سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء وصل إلى 4840 جنيه.
- كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 4620 جنيه.
- وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر إلى 3960 جنيه.
- سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 12 من أغسطس 36960 جنيه.
أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء
سجلت أسعار السبائك الذهبية اليوم الثلاثاء الموافق 12 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية عيار 24 منذ آخر انخفاض نحو الآتي
- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام اليوم الثلاثاء في مصر عيار 24 نحو 5270 جنيه.
- سجلت سعر سبيكة الذهب وزن 2,5 جرام عيار 24 اليوم نحو 12227 جنيه.
- سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام اليوم في مصر سجل نحو 35320 جنيه.
- سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام سجل اليوم نحو 519988 جنيه.
- سعر سبيكة الذهب وزن 31 جرام سجل اليوم الثلاثاء نحو 160455 جنيه لعيار 24.
- سعر سبيكة الذهب عيار 24 وزن 50 جرام سجلت اليوم نحو 265100 جنيه.
- سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام عيار 24 سجل اليوم نحو 530250 جنيه.