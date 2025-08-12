رسميًا .. موعد بداية الجولة الثانية من الدوري المصري والقنوات الناقلة مجانًا 2025

تبدأ الجولة الثانية من الدوري المصري في نسختها الجديدة من يوم الخميس الموافق 14 من أغسطس وقد يضم الدوري المصري 21 فريق من بينهم طلائع الجيش والمصري البورسعيدي وبيراميدز والاسماعيلي وغيرهم.

موعد بداية الجولة الثانية من الدوري المصري

تبدأ مباريات الجولة الثانية في الدوري المصري من الموعد التالي

يوم الخميس الموافق 14 من أغسطس موعد مباراة زد وسيراميكا ضمن الجولة الثانية في تمام الساعة السادسة.

مباراة الاتحاد السكندري ومودرن سبورت يوم الخميس 14 اغسطس في تمام الساعة السادسة مساء.

مباراة الطلائع والمصري في يوم الخميس 14 من أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساء.

مباراة بيراميدز والإسماعيلي يوم الخميس 14 اغسطس في تمام الساعة التاسعة مساء.

مباراة بتروجيت وكهرباء الاسماعيلية يوم الجمعة الموافق 15 من أغسطس في تمام الساعة السادسة مساء.

مباراة الأهلي وفاركو يوم الجمعة 15 من أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساء.

مباراة حرس الحدود والبنك الأهلي يوم الجمعة الموافق 15 من أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساء.

مباراة انبي ووادي دجلة يوم السبت 16 اغسطس في تمام الساعة السادسة مساء.

مباراة الزمالك والمقاولون العرب ضمن الجولة الثانية في تمام الساعة التاسعة مساء.

مباراة غزل المحلة وسموحة يوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساء.

عدد فريق الدوري

يصل عدد فريق الدوري المصري في الجولة الثانية نحو الآتي