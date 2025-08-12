أول أيام موعد شهر رمضان 2026 في مصر والوطن العربي .. إمساكية شهر رمضان بالتفصيل

يبحث ملايين المواطنين عن موعد شهر رمضان 2026 عبر محركات البحث المختلفة، وذلك لما يحمله من روحانيات عظيمة وفرص للتوبة والتقرب إلى الله عز وجل، حيث يعد هذا الشهر هو شهر الرحمة والمغفرة، الذي تتجدد فيه نوايا الطاعة، وتعمر فيه القلوب بالإيمان، وتلم فيه شمل الأسر على موائد الإفطار

موعد شهر رمضان 2026

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد شهر رمضان 2026 عبر صفحتهم الرسمية، وذلك بسبب ارتفاع معدلات البحث حول معرفة مواعيد البدء بحسب الحسابات الفلكية وهذا الموعد هو

تشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان لعام 1447 هـ سيبدأ مساء الثلاثاء 17 فبراير 2026

ينتهي شهر رمضان فلكيًا مساء السبت 21 مارس 2026.

الأجواء الرمضانية واستعدادات المسلمين

تبدأ استعدادات المسلمين لشهر رمضان المبارك بالتقرب إلى الله، ومن أشهرها ما يلي

تبدأ الأسر المسلمة مع اقتراب الشهر الفضيل في التحضير لاستقباله بالعبادات والطاعات، وتقديم الخير للمحتاجين.

إحياء روح التكافل والتآزر الاجتماعي، ويتحول رمضان إلى موسم من الطاعات والعمل الصالح.

يتنافس في شهر رمضان المسلمون على البر والتقوى وصلة الرحم، وسط دعوات بأن يكون شهرًا للخير والسلام على الأفراد والمجتمعات.

أدعية استقبال شهر رمضان 2026

يحرص المسلمون على الدعاء وطلب البركة في الشهر الكريم مع بداية رمضان، ومن أبرز الأدعية المأثورة مكتوبة، ما يلي: