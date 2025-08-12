رسميًا .. موعد صرف مرتبات شهر أغسطس الجاري بعد رفع الحد الادنى للاجور 2025

انتهت وزارة المالية من مراجعة مرتبات شهر أغسطس الجاري بالزيادة الجديدة المقررة تمهيدا لضخ الأموال إلى البنوك لكافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وهذه الزيادة تصل إلى 1100 جنيه للدرجة الوظيفية الأدنى وهي الدرجة السادسة من درجات السلم الوظيفي.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس

تم الإعلان عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس بالزيادة الجديدة المقررة، وهذا الموعد هو:

تبدأ عملية صرف مرتبات شهر أغسطس الجاري للعاملين في الجهاز الإداري للدولة بداية من يوم الأحد 24 من أغسطس.

يستمر الصرف لمدة خمسة أيام على أن ينتهي في يوم 26 من نفس الشهر.

توجد زيادة آلية ثابتة تصل إلى 1100 جنيه لأدنى درجة وظيفية.

يمكن صرف مستحقات العاملين من أماكن الصرف وفقا للمواعيد المعلنة.

جدول مرتبات شهر أغسطس 2025

تم الكشف عن جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة المقررة من شهر أغسطس الجاري بدء من الدرجة الممتازة وحتى الدرجة السادسة، وهذا الجدول يتمثل في الآتي: