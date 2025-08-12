مواصفات غير متوقعة .. أنيقي وكلاسيكي هاتف نوكيا 2200 5g الجديد في الأسواق

كشفت شركة نوكيا عن أحدث اصدار ل هاتفها الجديد وهو هاتف نوكيا 2200 5g بتصميم أنيق وكلاسيكي في أوائل الالفية، وقد يدعم الهاتف شبكات اتصال الجيل الخامس ويكتسح السوق من جديد وهو يستهدف شاب البساطة والأناقة وفي نفس الوقت يقدم أداء قوي، وتم إصداره بسعر اقتصادي يناسب جميع الفئات.

هاتف نوكيا 2200 5g

توجد العديد من المميزات التي يتمتع بها هاتف نوكيا 2200 5g ومن أشهر هذه المزايا ما يلي

مقاس الشاشة يصل إلى 2,8 بوصة.

دقة الشاشة qvga

معالج الهاتف من النوع unisoc t

تأتي سعة الذاكرة العشوائية إلى 2 جيجا بايت.

دقة الكاميرا الخلفية تصل إلى 5 ميجابكسل.

نظام تشغيل الهاتف kaios.

يدعم البلوتوث.

يدعم الهاتف تطبيقات واتساب وفيسبوك ويوتيوب.

الألوان المتوفرة الهاتف الأسود والأزرق الداكن والرمادي.

تصل مساحة التخزين 32 جيجا بايت.

وضوح جيد واستهلاك منخفض للطاقة.

عيوب هاتف نوكيا 2200 5g

على الرغم من العديد من المزايا التي يتمتع بها ذلك الهاتف إلا أنه لديه بعض العيوب ومن أهمها ما يلي

حجم الشاشة صغير وكان من الأفضل أن تكون كبيرة.

الكاميرا الأساسية متواضعة.

التطبيقات التي توجد بداخل الهاتف محدودة.

سعر هاتف نوكيا 2200 5g

تم إصدار هاتف نوكيا 2200 5g في السعودية ومصر بسر اقتصادي يصل إلى الآتي