مواصفات غير متوقعة .. أنيقي وكلاسيكي هاتف نوكيا 2200 5g الجديد في الأسواق

كشفت شركة نوكيا عن أحدث اصدار ل هاتفها الجديد وهو هاتف نوكيا 2200 5g بتصميم أنيق وكلاسيكي في أوائل الالفية، وقد يدعم الهاتف شبكات اتصال الجيل الخامس ويكتسح السوق من جديد وهو يستهدف شاب البساطة والأناقة وفي نفس الوقت يقدم أداء قوي، وتم إصداره بسعر اقتصادي يناسب جميع الفئات.
هاتف نوكيا 2200 5g
توجد العديد من المميزات التي يتمتع بها هاتف نوكيا 2200 5g ومن أشهر هذه المزايا ما يلي
- مقاس الشاشة يصل إلى 2,8 بوصة.
- دقة الشاشة qvga
- معالج الهاتف من النوع unisoc t
- تأتي سعة الذاكرة العشوائية إلى 2 جيجا بايت.
- دقة الكاميرا الخلفية تصل إلى 5 ميجابكسل.
- نظام تشغيل الهاتف kaios.
- يدعم البلوتوث.
- يدعم الهاتف تطبيقات واتساب وفيسبوك ويوتيوب.
- الألوان المتوفرة الهاتف الأسود والأزرق الداكن والرمادي.
- تصل مساحة التخزين 32 جيجا بايت.
- وضوح جيد واستهلاك منخفض للطاقة.
عيوب هاتف نوكيا 2200 5g
على الرغم من العديد من المزايا التي يتمتع بها ذلك الهاتف إلا أنه لديه بعض العيوب ومن أهمها ما يلي
- حجم الشاشة صغير وكان من الأفضل أن تكون كبيرة.
- الكاميرا الأساسية متواضعة.
- التطبيقات التي توجد بداخل الهاتف محدودة.
سعر هاتف نوكيا 2200 5g
تم إصدار هاتف نوكيا 2200 5g في السعودية ومصر بسر اقتصادي يصل إلى الآتي
- يصل سعر الهاتف في مصر ما بين 950 إلى 1100 جنيه.
- سعر الهاتف في السعودية يتراوح ما بين 250 إلى 299 ريال.