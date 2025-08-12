نزلها حالًا واستعد للدوري السعودي روشن “تردد قناة ثمانية 2025” على جميع الاقمار الصناعية

أعلنت قناة ثمانية عن تحديث تردداتها على جميع الأقمار الصناعية سواء نايل سات أو عرب سات منذ أوائل شهر أغسطس الجاري، وقد تهدف هذه التحديثات إلى تحسين جودة البث من حيث الصوت والصورة كما أنها تضمن وصول المحتوى الإعلامي والثقافي المتنوع دون تشويش.

تردد قناة ثمانية

يمكن ضبط قناة تمانية على القمر الصناعي نايل سات بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات الآتية

تردد القناة 11258.

القمر الصناعي نايل سات.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معامل الاستقطاب أفقي h.

تردد قناة ثمانية على عرب سات

لضبط قناة ثمانية على القمر الصناعي عرب سات بكل سهولة على جهاز الاستقبال فيلزم معرفة البيانات الآتية

تردد القناة 11747.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معامل الاستقطاب عمودي v.

خطوات ضبط تردد قناة ثمانية على أجهزة الاستقبال

يمكن ضبط تردد قناة ثمانية بسهولة على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات عن طريق اتباع الخطوات التالية: