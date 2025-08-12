تهمة شاكر محظور دلوقتي في غسل الاموال بمبلغ 100 مليون جنية مصري!

تم الإعلان منذ ساعات قليلة عن تهمة شاكر محظور دلوقتي في غسل الأموال من قبل وزارة الداخلية، وتستمر الوزارة جهودها في معرفة باقي تفاصيل القضية وتتبع الأنشطة الإجرامية الأخرى المرتبطة بغسيل الأموال.

تهمة شاكر محظور دلوقتي في غسل الاموال

هناك بعض التفاصيل الجديدة التي تخص تهمة شاكر محظور دلوقتي في غسل الأموال وهذه التفاصيل هي

كشفت التحريات أن المتهم المقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة أنشأ وأدار صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدمها في نشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى يخالف القيم والمبادئ بهدف ربح المال وزيادة نسبة المشاهدة.

كما استطاع شاكر تحقيق ارباح مالية باهظة بطرق غير مشروعة وبهدف إخفاء مصدر الأموال فعمد إلى إضفاء طابع قانوني عليها عن طريق شراء المباني والعقارات والسيارات الفارهة وتأسيس الشركات ومحاولة إظهارها من أنشطة مشروعة.

قيمة مبلغ شاكر في غسل الأموال

تم الكشف عن قيمة مبلغ غسل الأموال مساء يوم الاثنين التي تورط فيها المذكور شاكر محظور دلوقتي وهذه القيمة هي