السحب من فودافون كاش.. تغييرات عاجلة لجميع العملاء الأن

في خطوة تهدف إلى تبسيط الخدمات المالية الرقمية وتوفير شفافية أكبر، أعلنت شركة فودافون مصر مؤخرًا عن تعديل رسوم السحب النقدي من محفظة “فودافون كاش”، الخدمة التي أصبحت رائدة في مجال الدفع الإلكتروني والتحويلات المالية داخل مصر، وفي السطور التالية سنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بالسحب من فودافون كاش خلال السطور التالية.

رسوم واضحة وثابتة تناسب الجميع

طبقًا للإعلان الجديد، تم تحديد رسوم السحب بقيمة ثابتة قدرها 5 جنيهات فقط لكل عملية سحب، وهو ما يمثل تبسيطًا واضحًا مقارنةً بالرسوم السابقة وقد تم وضع حد شهري قدره 5,000 جنيه يتم تطبيق هذه الرسوم عليه بشكل ثابت، مما يمنح المستخدمين راحة في التعامل مع محافظهم المالية دون القلق من زيادة التكاليف المفاجئة.

أما في حال تجاوز إجمالي السحوبات الشهرية مبلغ 5,000 جنيه، فتطبق رسوم نسبية تبلغ 1% فقط على المبلغ الزائد، مما يوازن بين استفادة العملاء والحفاظ على استدامة الخدمة.

طرق سحب متعددة تيسر العملية

تتيح فودافون كاش لعملائها السحب النقدي من عدة نقاط وخدمات، تشمل ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المشاركة، وفروع وموزعي فودافون كاش المعتمدين، بالإضافة إلى ماكينات فوري وأمان، وهذه التنوعات تسهل على المستخدمين الوصول إلى أموالهم في أي وقت ومن أي مكان، مع ضمان سرعة وأمان التعامل.

الحدود القصوى للسحب

وقد وضعت فودافون أيضًا حدودًا يومية وسنوية للسحب، حيث يمكن للمستخدم سحب ما يصل إلى 6,000 جنيه يوميًا، و200,000 جنيه شهريًا. هذه الحدود تهدف إلى تنظيم عمليات السحب بما يضمن حماية محفظة المستخدمين وشفافية العمليات المالية.

خدمة سهلة الاشتراك ومتاحة للجميع

للاستفادة من هذه التحديثات في رسوم السحب، يمكن للمستخدمين الاشتراك في خدمة فودافون كاش بسهولة عن طريق الاتصال بالكود *9999# أو زيارة أقرب فرع لفودافون مع بطاقة الرقم القومي.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود فودافون لدعم وتعزيز الشمول المالي في مصر، وتشجيع الاعتماد على الحلول الرقمية في المعاملات المالية، مما يساهم في تقليل التعاملات النقدية وتحفيز الاقتصاد الرقمي.