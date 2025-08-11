خطوات تثبيت تردد قناة طيور الجنة أطفال على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات بجودة هائلة

تُعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أشهر القنوات العربية المتخصصة في محتوى الأطفال، والتي استطاعت على مدار سنوات أن تحجز مكانتها المميزة في قلوب الصغار وأسرهم. منذ انطلاقتها، حققت القناة نجاحًا واسعًا من خلال تقديم برامج وأغاني تعليمية وترفيهية تناسب مختلف الأعمار، وتعزز القيم الإيجابية في نفوس الأطفال.

نبذة عن قناة طيور الجنة

انطلقت قناة طيور الجنة بهدف توفير محتوى هادف يمزج بين الترفيه والتربية، إذ تقدم مجموعة كبيرة من الأغاني والأناشيد التي تناسب الأطفال، مع التركيز على القيم الدينية والاجتماعية، مثل الاحترام، التعاون، الصدق، والمحبة. تعكس القناة أيضًا التراث العربي والعادات الطيبة من خلال برامجها المتنوعة، ما يجعلها خيارًا مفضلًا للعائلات.

تتميز القناة باستخدامها لشخصيات محببة وألوان جذابة تجذب انتباه الطفل، كما تقوم بتقديم أغانيها باللهجات العربية المختلفة لتصل إلى جمهور واسع في جميع الدول العربية.

أحدث ترددات قناة طيور الجنة على الأقمار المختلفة

تُبث قناة طيور الجنة عبر عدة أقمار صناعية شهيرة، ويختلف التردد حسب القمر ونوع الاستقبال (عادي أو HD). إليك أحدث الترددات:

على قمر نايل سات.

التردد: 11315

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

الجودة: SD / HD

على قمر عرب سات

التردد: 12284

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

الجودة: SD

كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال

هناك بعض الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي:-