المؤسس عثمان 7: بداية نارية وتحالفات تهز القبائل في أكتوبر 2025

مع اقتراب انطلاق الموسم السابع من المسلسل التاريخي الشهير المؤسس عثمان، يترقب عشاق العمل أحدث الأخبار وطرق متابعة أحداثه المثيرة، خاصة بعد النهاية المشوقة للموسم السادس التي تركت الجمهور أمام العديد من التساؤلات حول مصير الشخصيات والتطورات المقبلة.

يحكي المسلسل قصة المؤسس عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية، وقد حقق شهرة واسعة في العالم العربي وتركيا بفضل مزجه الفريد بين الدراما التاريخية والأحداث الحماسية والصراعات السياسية والعسكرية، التي تعكس مرحلة محورية من التاريخ العثماني.

أحداث الموسم السابع من المؤسس عمان: تحالفات وتحديات

تشير التسريبات إلى أن عثمان سيجد نفسه مضطرًا لعقد تحالفات استراتيجية مع قبائل تركية أخرى لمواجهة تهديدات متصاعدة، وغير أن هذه التحالفات لن تكون سهلة، نظرًا لتباين المصالح بين الأطراف، مما يضيف مزيدًا من التعقيد إلى الأحداث.

في المقابل، ستشهد القبيلة صراعًا داخليًا خطيرًا مع ظهور شخصية ذات نفوذ كبير تسعى لزعزعة حكم عثمان من الداخل، ما قد يشكل تهديدًا أكبر من المخاطر الخارجية، إذ يمس وحدة الصف واستقرار الحكم.

بعد الخسائر التي تكبدتها في الموسم السابق، تتحضر القوى البيزنطية لتنفيذ خطط عسكرية لاستعادة الأراضي المفقودة، ما سيشعل الجبهة الخارجية ويضع عثمان أمام تحديات عسكرية ضخمة تتطلب قيادة حاسمة وقرارات جريئة.

توسع الدولة العثمانية في الأناضول

من أبرز محاور الموسم السابع استمرار عثمان في مشروعه لتوسيع نفوذ الدولة العثمانية داخل الأناضول.

من المتوقع أن نشهد معارك ملحمية على جبهات متعددة، ومواجهات مع خصوم جدد، بالإضافة إلى دخول شخصيات تاريخية مؤثرة سيكون لها دور محوري في مسار الأحداث.

شخصية تاريخية جديدة تثير الجدل

أثارت التسريبات فضول الجمهور حول ظهور شخصية تاريخية جديدة في الموسم السابع، يُرجّح أن تكون عنصرًا رئيسيًا في تغيير موازين القوى بين القبائل والدول المتصارعة، وأن تؤثر بشكل مباشر في مسار الصراع.

موعد عرض الحلقة الأولى (195)

وفق قناة ATV التركية، من المقرر عرض الحلقة 195، وهي أولى حلقات الموسم السابع، يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا.

كما ستتوفر النسخ المترجمة على المنصات الإلكترونية في نفس الليلة، ما يتيح للجمهور العربي فرصة متابعة الأحداث فور عرضها.