خطوات تنزيل تردد قناة كراميش الجديد على النايل سات والعرب سات بجودة هائلة

تُعدّ قناة كراميش من أبرز القنوات العربية المخصصة للأطفال، حيث تجمع بين الترفيه والتعليم بطريقة آمنة وجذابة تعزز القيم الإيجابية وتنمي مهارات الصغار، بما تقدمه القناة من محتوى رائع ومميز على مدار الساعة، وذلك بما يشمل الأغاني والأناشيد الدينية الرائعة، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، كما سنكشفه لكم في مقال اليوم.

الترددات الجديدة لعام 2025

قم بتنزيل التردد الحديث لقناة كراميش على الأقمار الصناعية المختلفة، ومتابعة كل ما تقدمه القناة على مدار الساعة دون توقف، وفقًا للمعلومات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11430 MHz

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز (Symbol Rate): 27500

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 5/6

القمر الصناعي عرب سات

أما عن البيانات الأخرى الخاصة بتحديث تردد كراميش الثاني على القمر الصناعي، فجاءت على النحو الأتي:-

التردد: 11390 MHz

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

FEC: 5/6

خطوات ضبط قناة كراميش على الرسيفر

هناك مجموعة من الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم استقبال التردد الحديث لقناة كراميش على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-