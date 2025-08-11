تحديث جديد وتراجع مستمر .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بتاريخ 11 أغسطس

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين الموافق 11 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية انخفاض ملحوظ في سعره مقارنة بتعاملات أمس في معظم البنوك، ومن المحتمل أن يستقر سعر الدولار على الانخفاض مع بداية الأسبوع المقبل.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 11 من أغسطس في صباح التعاملات اليومية في حالة البيع والشراء بعد آخر انخفاض له نحو الآتي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سجل نحو 48,46 جنيه للشراء، 48,56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر سجل نحو 48,46 جنيه للشراء، 48,56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة سجل نحو 48,46 جنيه للشراء، 48,56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سجل نحو 48,48 جنيه للشراء، 48,58 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك البركة اليوم نحو 48,48 جنيه للشراء، 48,58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس سجل نحو 48,48 جنيه للشراء، 48,58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل نحو 48,52 جنيه للشراء، 48,62 جنيه للبيع.

توقعات سعر الدولار خلال تعاملات الأسبوع القادم

هناك بعض التوقعات المحتملة التي تؤثر على سعر الدولار في الأسبوع المقبل، وهذه التوقعات هي: