انخفاض في سعر طن الاسمنت اليوم 11 من أغسطس 2025

شهد سعر الاسمنت بمختلف أنواعه في الشركات المصرية اليوم الاثنين الموافق 11 من أغسطس حالة من الاستقرار الملحوظ منذ آخر انخفاض وصل له منذ أيام في معظم الشركات العاملة بالسوق ويمكن حدوث تغيرات في سعر الاسمنت بشكل لحظي على مدار اليوم في الأسواق والشركات.

سعر طن الاسمنت اليوم

سجل سعر الأسمنت اليوم الاثنين الموافق 11 من أغسطس في معظم الشركات منذ آخر ارتفاع له نحو الآتي:

سعر أسمنت السويس اليوم الاثنين في الأسواق المصرية سجل نحو 3450 جنيه.

كما وصل سعر أسمنت الفهد اليوم الإثنين في الأسواق نحو 3450 جنيه.

سعر طن أسمنت العامرية يسجل اليوم الإثنين في مصر نحو 3350 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت السويدي اليوم الاثنين 4 من أغسطس في الأسواق المصرية نحو 3650 جنيه.

سعر طن أسمنت المعلم سجل نحو 3900.

سعر طن أسمنت وادي النيل اليوم الاثنين في الأسواق يسجل نحو 4100 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت حلوان اليوم الاثنين في الأسواق نحو 3470 جنيه.

سجل سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم نحو 3903 جنيه في المصانع

سعر طن الأسمنت الأبيض اليوم الاثنين يتراوح ما بين 4310 إلى 5100.

سعر طن أسمنت السهم وصل إلى 4000 جنيه

توقعات أسعار الأسمنت خلال الفترة المقبلة

