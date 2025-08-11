اشتري من دلوقتي .. اسعار بورصة الدواجن اليوم بتاريخ 11 من أغسطس 2025

استقرت أسعار الفراخ اليوم الاثنين الموافق 11 من أغسطس مع بدء التعاملات الصباحية ببورصة الدواجن، ويأتي هذا الاستقرار وسط متابعة دائمة من المستهلكين وذلك نظرا للأهمية والفائدة الكبرى لأنواع الفراخ خاصة البيضاء والبلدى والساسو كسلعة رئيسية.

اسعار بورصة الدواجن اليوم

آخر تحديث بخصوص أسعار أنواع عدد من الفراخ المختلفة التي توجد في الأسواق المصرية اليوم الإثنين 11 من أغسطس هي كالاتي

الكيلو جرام من الفراغ البيضاء متاح في المزارع بقيمة سعرية تصل إلى نحو 61 جنيه، بينما على الجانب الآخر عند بيعه للمستهلكين في الأسواق المحلية والمحلات تتفاوت قيمة الكيلو جرام منها بين 65 جنيه إلى 71 جنيه.

الدجاج البلدي متوفر في المزارع والبورصة اليوم بقيمة سعرية تقدر بنحو 103 جنيه، بينما القيمة السعرية للكيلو جرام منها عند بيعه في الأسواق المحلية والمحلات تصل ما بين 113 إلى 119 جنيه.

الكيلو جرام من الفراخ الساسو توجد في المزارع بسعر يبلغ 103 جنيه، بينما سعره للمستهلكين في الأسواق يقدر بنحو 113 جنيه.

يصل سعر الكيلو جرام من الفراخ البيضاء الأمهات نحو 67 جنيه للمستهلكين.

أسعار مشتقات الدواجن اليوم الاثنين

أسعار أبرز مشتقات الدواجن اليوم الاثنين 11 من أغسطس والتي يقبل على شرائها العديد من المواطنين والتي سجلت استقرارا واضحا تصل نحو الآتي